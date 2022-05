Roberto Alessi, incidente Eva Henger “a Roma a curarsi”/ “Fase delicata, pregando…”

Roberto Alessi e le ultime notizie su Eva Henger e Massimiliano Caroletti

Il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, è stato uno dei primi ad apprendere del drammatico incidente stradale che ha coinvolto Eva Henger ed il marito Massimiliano Caroletti in Ungheria. Alessi, sul sito di Novella, ha ripercorso l’intera vicenda rammentando i primi concitati momenti subito dopo il sinistro, quando fu contattato dal manager di Eva Henger, Antonio Orso affinché lo aiutasse a dare informazioni precise su ciò che era accaduto davvero. “Si è trattato di uno scontro frontale, con un’automobile che aveva, pare, tentato un sorpasso impossibile in cui viaggiavano due persone, un uomo e una donna sui 70 anni, entrambi deceduti sul colpo”, ha spiegato Roberto Alessi.

In un primo momento trapelò la notizia che a bordo dell’auto di Eva Henger e Massimiliano Caroletti ci fosse anche la figlia 13enne Jennifer, “ma non era vero, era a scuola, mentre Eva, che era alla guida, ha riportato fratture multiple dal tallone al braccio, dalla clavicola allo sterno e al bacino, in più la cintura di sicurezza che ha salvato sia lei sia il marito, le ha procurato lividi e tagli”, ha spiegato ancora il giornalista. Caroletti, apparentemente il più grave tra i due, si sarebbe ripreso dopo un massaggio cardiaco, “talmente energico che gli ha causato la frattura dello sterno” ma necessario per far riprendere il cuore a battere.

Massimiliano Caroletti ed Eva Henger a Roma a curarsi: parla Roberto Alessi

Dopo il ricovero in Ungheria, Roberto Alessi è rimasto in contatto telefonico con Massimiliano Caroletti: sia lui che Eva Henger sono stati trasferiti in aeroambulanza al Villa Parioli di Roma. Al giornalista Caroletti avrebbe riferito: “Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei al Villa Parioli”.

Anche Eva Henger sta affrontando la situazione con estremo coraggio sospirando all’idea che la figlia Jennifer sarebbe potuta essere con loro in auto: “Per fortuna Jennifer non è andata bene in matematica, aveva avuto brutti voti, così quella mattina anziché portarla con noi, perché eravamo partiti proprio per andare a prendere un cagnolino, un chihuahua, l’ho mandata a scuola. Se fosse andata bene in matematica…”, aveva raccontato in collegamento Skype a Pomeriggio 5. Dopo essere stata condotta per due volte in sala operatoria a Gyor per un pericolo di setticemia, a causa degli ematomi esagerati non si è potuta operare subito. “Insomma, una situazione delicata, ma che, pregando il Signore, si spera si risolva poco alla volta in Italia”, ha detto Alessi. Intanto in Honduras c’è la figlia di Eva, Mercedesz Henger, che proprio al giornalista, dopo il dramma della madre e del marito aveva detto: “Non volevo partire ma mia madre ha insistito”.

