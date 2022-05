Roberto Alessi, incidente Eva Henger/ “Massimiliano Caroletti? Cuore fermo, la luce…”

Roberto Alessi e Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 tornano sull’incidente in cui sono rimasti coinvolti Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti in Ungheria, a 80 chilometri circa da casa. Si è temuto il peggio per la coppia, ricoverata d’urgenza, ma in due ospedali diversi. «Eva mi ha mandato un messaggio vocale questa mattina raccontandomi come sta. Posso dire che oggi doveva essere operata, mi ha autorizzato a dire che ha del liquido nella milza; quindi, non l’hanno potuta più operare», ha dichiarato la conduttrice durante la puntata di oggi. Inoltre, ha svelato un retroscena in merito ai momenti successivi al terribile incidente: Eva Henger era convinta che il marito fosse morto. «Durante questa weekend il marito mi ha lasciato un messaggio, dicendo che la vera disperazione di Eva era che non riuscivano a rianimarlo, quindi era convinta che Massimiliano fosse morto come l’altra coppia». Fortunatamente entrambi, pur avendo riportato serie lesioni, non sono in pericolo di vita.

Eva Henger, come sta?/ Operazione alla clavicola, a un braccio e un tallone

“Eva Henger? Intervento rinviato a domani…”

Roberto Alessi invece ha spiegato di aver sentito telefonicamente Massimiliano Caroletti dieci minuti prima il suo ingresso nello studio di Pomeriggio 5. «Tra l’altro ringrazia te e Pomeriggio 5 perché venerdì hai rassicurato una famiglia molto estesa, visto che tutto questo è successo in Ungheria e non sapevano cosa fosse successo. È stato terribile», la premessa del direttore di Novella 2000 e direttore editoriale di Visto. Alessi ha poi spiegato di aver appreso che Eva Henger verrà operata domani mattina. «Ma ci saranno altre operazioni. Questo trauma terribile ha inciso anche sulla milza, che interviene sui valori del sangue che sono un po’ sballati, quindi devono regolarlizzarla». C’è poi un aspetto psicologico tutt’altro che trascurabile: «Eva Henger in passato ha sofferto di attacchi di panico, ora l’idea che siano morte due persone in questo incidente l’ha traumatizzata».

Incidente Eva Henger e Massimiliano Caroletti: come stanno?/ "Le fratture sono molte di più..."

“Massimiliano Caroletti si sentiva in un’altra dimensione…”

Roberto Alessi però a Pomeriggio 5 ha fatto anche una rivelazione in merito alle condizioni del marito di Eva Henger dopo l’incidente. «Massimiliano Caroletti che ha “solo” la frattura dello sterno ha la lesione più grave, ma è stata comunque positiva, nel senso che quando c’è stato l’incidente il vigile del fuoco gli ha fatto un massaggio cardiaco così intenso, perché il cuore era fermo, che gli ha rotto lo sterno», ha spiegato il giornalista. L’imprenditore, quindi, ha chiesto a Roberto Alessi di ringraziare pubblicamente chi lo ha soccorso perché gli ha salvato la vita. A tal proposito, il giornalista, oltre ad evidenziare che Eva Henger è risultata negativa ad alcol test ed esami tossicologici, ha aggiunto un particolare in merito al marito: «Lui ringrazia quella frattura e il vigile del fuoco, perché il cuore non si riprendeva. Lui dice che vedeva già la luce, si sentiva già in un’altra dimensione».

