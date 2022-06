Roberto Alessi, incubo finito: “Riconquistato il mio account Instagram”/ Annuncio e…

Roberto Alessi torna in possesso del profilo Instagram

Con una foto in cui sorride, Roberto Alessi annuncia la fine del suo incubo social. Il direttore di Novella 2000, infatti, alcuni giorni fa, attraverso un video, aveva annunciato di non essere più in possesso del suo account Instagram hackerato da qualcuno che ha provato anche ed estorcergli dei soldi. “Io uso Instagram soprattutto per il lavoro e purtroppo il mio profilo Instagram è stato hackerato e ora non sono più proprietario, non ho ne password ne account, del mio profilo”, aveva detto il direttore di Novella 2000 esortando tutti a non inviargli messaggi in direct non potendoli leggere.

Maneskin, Victoria De Angelis nuda su Instagram/ La foto elude la censura, ecco come

Una disavventura che è durata qualche giorno e che ha portato Alessi a presentare una denuncia alla polizia postale segnalando, inoltre, l’accaduto, anche ad Instagram. Dopo alcuni giorni, la situazione è stata risolta.

L’annuncio di Roberto Alessi

“Ho riconquistato il mio account. Grazie Instagram e Grazie alla Polizia postale“: con queste parole e una foto in cui sfoggia il suo sorriso Roberto Alessi ha annunciato di essere nuovamente in possesso del suo profilo Instagram. Un ritorno in grande stile quello del direttore di Novella 2000 che è solito usare i social per condividere informazioni e notizie inerenti al suo lavoro.

COSA SUCCEDERA' IN THE GOOD DOCTOR 6?/Le ipotesi sul destino di Lim che…

Dopo giorni di silenzio social dovuto al profilo hackerato, Alessi è tornato ufficialmente su Instagram per fare compagnia, anche durante la calda estate, ai followers che hanno risposto con like e commenti alla notizia che attendavano da tempo. “Bella notizia, mi sei mancato”, ha scritto Adriana Volpe. “Bentornato direttore”, “Super, è capitato anche a me; ti senti impotente!! Che allegria”, “Eh finalmente sei tornato direttore! Il direttore più simpatico… del web!“, hanno scritto altri utenti.













© RIPRODUZIONE RISERVATA