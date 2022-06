Roberto Alessi “Isola dei famosi? Tifo Carmen”/ “Era poverissima, donna trasparente”

Roberto Alessi, noto giornalista e direttore di Novella 2000, è stato ospite stamane negli studi di Morning News, su Canale 5, per commentare le ultime vicende riguardanti L’Isola dei Famosi 2022. Il reality show di casa Mediaset giunge questa sera al suo atto finale, l’ultima puntata di una stagione scoppiettante che ha regalato emozioni e grandi colpi di scena. Simona Branchetti, la conduttrice al timone di Morning News, ha incalzato Roberto Alessi su quale sarà il vincitore di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e il giornalista non ha avuto alcun dubbio, rispondendo senza esitazione con quello che è il suo concorrente preferito, leggasi Carmen Di Pietro.

Alessi ha apprezzato della showgirl la sua simpatia, la sua genialità, ma soprattutto la sua trasparenza e sincerità. Inoltre, l’ospite di Morning News ha voluto ricordare come Carmen Di Pietro sia di fatto “una di noi”, partita dal basso, poverissima, per poi sgomitare e arrivare al successo. “Io tifo Carmen Di Pietro tutta la vita – ha spiegato Roberto Alessi in diretta tv su Canale 5 a Morning News, il nuovo talk show del mattino del quinto canale che andrà avanti fino a settembre – a me piacciono molto le storie dei personaggi”.

ROBERTO ALESSI: “CARMEN DI PIETRO HA DORMITO SUI TRENI IN RIMESSA”

Quindi il direttore di Novella 2000 ha aggiunto: “Carmen Di Pietro è una persona trasparente, ‘biodegradabile’ a parte qualche particolarità del suo corpo che ci ha aggiunto del suo, ci ricordiamo ancora oggi la fake news totale del seno esploso in volo, un’idea strabiliante, geniale, ne han parlato tutti anche se impossibile”.

Poi Roberto Alessi ha proseguito: “Mi piace perchè è partita poverissima, ha dormito addirittura sui treni in rimessa non avendo soldi per i provini. Ha sposato Sandro Paternostro e in più ha fatto due figli con una persona normalissima, che portava a casa 1.200 euro al mese, per amore, li ha cresciuti, li sta mantenendo ed è una donna regista della sua vita, per cui anche un po’ di fortuna le sta bene”.

