Roberto Alessi/ “Iva Zanicchi ha un grande cuore. Naso rifatto? A suo padre dissi…”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane” in qualità di ospite nel corso della mattinata di lunedì 14 febbraio 2022. Dopo essersi collegato audiovisivamente con lo studio di Eleonora Daniele, il giornalista ha dialogato a distanza con Iva Zanicchi, per poi esprimere la sua opinione sulla cantante: “Siamo amici da 40 anni tondi, per me è una sorella. Soprattutto la sua voce è piccola in confronto al suo cuore. Lei ha aiutato tantissime persone, moltissimi giovani. È un grande capofamiglia, sa vivere grandi amori. Il suo Fausto Pinna è un uomo molto fortunato ad averla accanto”.

ROBERTO ALESSI: “IL NASO RIFATTO DI IVA ZANICCHI? RACCONTATI UNA BUGIA BIANCA A SUO PADRE…”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha rivelato che quando Iva Zanicchi decise di rifarsi il naso gliel’aveva confessato: “Andammo a Riva del Garda e io, a quel punto, le dissi di togliersi quella cosa che le dava fastidio. A un certo punto, per suo papà e per sua mamma, ho fatto uscire la notizia che si era fatta male giocando a tennis e aveva preso una racchettata. Una bugia bianca per giustificare quella rinoplastica. Che persona è Iva? Iva è così come la vedi, anche nel privato, non cambia di una virgola. Forse dice qualche parolaccia in più…”.

Infine, un commento su una vicenda di cronaca giunta dalla Spagna e che ha per protagonista un 15enne che ha sterminato la sua famiglia per via della connessione a internet negata: “Diventa difficile giustificare gesti estremi, dentro di noi c’è il bene e il male. Bisogna imparare a dominare la cattiveria che c’è dentro di noi. Questa è la grande opera degli educatori: cercare di arginarla”.

