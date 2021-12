Roberto Alessi/ “Jovanotti e Nicola Savino, contagio in radio: erano negativi, ma…”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, nel corso della mattinata di oggi, lunedì 27 dicembre 2021. In primis, il giornalista è intervenuto sulla questione relativa alla positività al Coronavirus di Jovanotti, comunicata ieri dallo stesso cantante attraverso alcuni video su TikTok: “Pare che lui e Nicola Savino si siano incontrati il mercoledì prima di Natale a Radio Deejay. Erano tutti e due tamponati con il test rapido e, ovviamente, con esito negativo. Alla sera Savino ha fatto il molecolare e ha scoperto di avere il virus, poi si è messo in isolamento Jovanotti, che pensava di sfangarla, invece poi è risultato positivo“.

L’artista, tuttavia, come ha fatto notare Alessi, ha lanciato due messaggi importanti: il vaccino riduce i rischi, “poi non bisogna mai abbassare la guardia, anche se ti viene naturale dare la mano, abitudine sana in altri tempi, non in questi”. Il secondo messaggio? “D’accordo i tamponi, ma stiamo attenti”.

ROBERTO ALESSI SUI CASI DI BENEVENTO E BOSCOREALE

Nel prosieguo del suo collegamento con “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha evidenziato, circa la sentenza choc del pm di Benevento (richiesta di archiviazione di una denuncia per abusi di una moglie nei confronti del marito) di trovare “indifferente il fatto che questa istanza venga da un pm donna. Io pretendo che oggi nessuna persona si permetta di scrivere e sostenere queste tesi. Non è che il fatto di essere uomo ti dia anche solo l’1% di possibilità di dire una castroneria del genere”.

Infine, un’ultima opinione sulla rapina finita male a Boscoreale ai danni di un pescivendolo 41enne: “La mamma di Antonio Morione ha perfettamente ragione quando dice che lei e la sua famiglia sono stati abbandonati, ma non dalle forze dell’ordine, bensì dallo Stato, che ha anche costretto queste ultime a ridurre le ronde, in quanto ha diminuito gli importi erogati per i rifornimenti di carburante”.

