Roberto Alessi: “La fine tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini può avere due nomi”/ Il retroscena

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, è addio? Il pensiero di Roberto Alessi

La notizia della presunta rottura tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è piombata come un fulmine a ciel sereno nel mondo del gossip. Lo scoop arriva direttamente da Chi, che riporta una rivelazione da parte di fonti vicine alla conduttrice: “Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare“. Parole che hanno il sapore dell’addio per il volto Mediaset e il chirurgo sardo, ex concorrente del Grande Fratello. Ad affrontare la questione è anche un esperto di gossip come Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

Il giornalista ha condiviso su Instagram un post che racconta la notizia, spiegandone il personale punto di vista: “La fine tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini può avere due nomi? Forse quelli delle sue due bambine, sue e di Tommaso Trussardi. Ha sempre cercato di proteggerle da tutto, soprattutto in questi ultimi mesi. Spesso, se non sempre, una madre decide di mettere al primo posto i figli. A volte può essere anche doloroso, ma è una scelta d’amore assoluto. E va rispettata. Non so cosa è accaduto, ma so che Michelle è una grande madre“.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: lo scoop di Chi sulla presunta rottura

Secondo Roberto Alessi, dunque, uno dei motivi della rottura potrebbe essere la decisione di Michelle Hunziker di mettere al primo posto le figlie Sole e Celeste, avute dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Al momento non è ancora dato sapere le motivazioni reali della presunta rottura, che tra l’altro non è ancora stata ufficializzata e dunque viaggia ancora tra supposizioni e verbi al condizionale. Dovesse però essere confermata più avanti, la rottura tra la conduttrice e Giovanni Angiolini metterebbe la parola fine alla loro breve storia d’amore.

Una storia d’amore nata in primavera, quando sono circolate le prime voci su di loro, confermate dagli scatti rubati della loro romantica fuga a Parigi all’insegna dei baci e della complicità. Quest’estate la coppia è stata anche pizzicata in vacanza insieme in Sardegna, regione natale del chirurgo, tra acrobazie hot e grande sintonia. Ora, però, tutto potrebbe essere cambiato.

