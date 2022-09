Roberto Alessi/ “Liliana Resinovich? Ferite fanno pensare a un aggressore mancino”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella giornata di oggi, mercoledì 21 settembre 2022. Il giornalista ha detto la sua sul caso Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata priva di vita in un’area boschiva il 5 gennaio di quest’anno, mettendo in dubbio l’ipotesi del suicidio, visto che anche nella perizia ordinata dagli inquirenti non si esclude il congelamento del cadavere.

ROBERTO ALESSI: “LE FERITE RILEVATE SUL CORPO DI LILIANA RESINOVICH INDUCONO A PENSARE A UN AGGRESSORE MANCINO”

Queste, nel dettaglio, sono state le parole pronunciate da Roberto Alessi in relazione al caso Liliana Resinovich: “Una persona suicidata non va poi successivamente a congelarsi. Inoltre, c’era una palpebra tumefatta, un versamento alla narice destra, un taglio al labbro e al seno destro. Tutto questo fa pensare che Liliana sia stata colpita da una persona mancina”. Un’osservazione che ha riscosso consensi anche nello studio televisivo del programma di Rai Uno e che è stata ascoltata in diretta anche da Claudio Sterpin, persona alla quale negli ultimi tempi la vittima era molto legata e con cui pare volesse andare a convivere, divorziando dal marito Sebastiano.

