Roberto Alessi/ “Lite Soleil Sorge-Alex Belli? Lui ha abboccato, lei l’ha asfaltato…”

Il nuovo bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 fa discutere. Non per il trasporto stavolta, ma per il finale: l’influencer ha spiegato all’attore che era finto come lui è stato con lei. La scena è stata riproposta a Pomeriggio 5, dove Roberto Alessi si è preoccupato della reazione di Alex Belli: “Una cattiveria spaventosa. Lo ha proprio asfaltato completamente, salvate il soldato Alex Belli, perché uno non si ripiglia per tutta la vita. Ha abboccato come un pesce…”, ha dichiarato il direttore di Novella 2000 e direttore editoriale di Visto nello studio di Barbara D’Urso.

“Esiste anche il karma, vuol dire che se l’è meritato, direttore”, la replica di Vladimir Luxuria. “Lei è un genio”, il commento invece di Enrica Bonaccorti. Anche la conduttrice ha voluto dire la sua sulla scena: “Mentre vedevo questo bacio con l’effetto finale e la voce impostata di attrice di Soleil… Questa scena è meravigliosa”.

“Da premio Oscar”, ha rilanciato Roberto Alessi. “Lei ha dato a lui del finto…”, ha proseguito Barbara D’Urso. Ovviamente non si poteva non parlare, a riguardo del Grande Fratello Vip 2021 e del triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, anche di Carlo Cuozzo, l’imprenditore napoletano con cui la moglie dell’attore è stata paparazzata. “Il signore che ha baciato Delia Duran era a Napoli venerdì. So chi è lui, so tutto di lui”, ha svelato il direttore a Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso ha quindi chiesto i dettagli e il giornalista non si è fatto pregare: “È un imprenditore di 23 anni che vive a Sofia e si occupa di comunicazione”. Ma si è parlato anche dell’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova, che in una recente intervista ha attaccato l’attore. A tal proposito, infatti, Roberto Alessi ha sentenziato: “Povera? Mica tanto, è stata bella velenosa nell’intervista…”.

