Roberto Alessi/ “Maddie McCann? Ragazza polacca dice di essere stata violentata…”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, ha preso la parola a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023. Il giornalista ha sottolineato, a proposito della scomparsa nel 2007 di Maddie McCann, che “stiamo parlando di due genitori che hanno vissuto il peggio che ti può dare la vita, l’inferno sulla terra. Julia, la ragazza polacca che sostiene che potrebbe essere Maddie, racconta anche di ricordare di essere stata abusata da un pedofilo tedesco. Ci saranno denunce o documenti in Polonia, su questo. Se lo dice, dovrà esserci una prova che lei stessa può produrre. Affermare una cosa del genere è quantomeno impressionante”.

“Sottolineo – ha aggiunto Roberto Alessi – che Christian Brueckner, pedofilo tedesco che era stato associato alla sparizione della piccola (ma non sono state prodotte prove, ndr), si trova in galera non per i suoi crimini di pedofilia, ma per avere violentato una 72enne americana”.

ROBERTO ALESSI: “CASI COME QUELLO DI MADDIE MCCANN SONO CLAMOROSI A LIVELLO MEDIATICO E…”

A “Storie Italiane”, Alessi ha poi aggiunto, riferendosi alla sparizione di Maddie McCann e alle frasi pronunciate da Julia, la 21enne polacca che sostiene di essere Maddie, che “quando ci sono questi casi così clamorosi a livello mediatico, questo crea un interesse da parte di persone che magari si inseriscono. Io non voglio fare accuse, sono prudente come sempre, ma la dottoressa americana che cura la comunicazione di Julia si chiama Medium Persian e si dice certa che Julia è viva e manca pochissimo alla verità”.

“Lei – ha concluso Roberto Alessi – dice di essere esperta di casi irrisolti, ma fino a due anni fa era una produttrice e attrice di film non famosissimi. Noi dobbiamo essere giornalisti ed essere fermi sui fatti: certo, la sua immagine fa venire in mente tutto fuorché una dottoressa”.

