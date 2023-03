Roberto Alessi/ “Madonna di Trevignano? Sono prudente sul caso perché con Padre Pio…”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, nel corso della mattinata di oggi, giovedì 9 marzo 2023. In particolare, il giornalista è stato chiamato in causa in collegamento audiovisivo per commentare il “caso” della Madonna di Trevignano e della “veggente” Gisella Cardia che sostiene ogni giorno 3 del mese di ricevere messaggi dalla Beata Vergine. Consultando il sito ufficiale del “santuario” di Trevignano Romano, Roberto Alessi ha riferito di avere scoperto che “si può donare il 5 per mille e si possono fare donazioni personali deducibili del 30% dalle tasse fino a 30mila euro all’anno”.

Arianna David: "Ho subìto 6 operazioni al seno"/ "Ho una protesi in giro nel costato"

ROBERTO ALESSI: “SONO MOLTO PRUDENTE SUL CASO DELLA MADONNA DI TREVIGNANO, PERCHÉ CON PADRE PIO…”

A tal proposito, l’opinionista ha aggiunto: “Mi risulta sempre molto strano parlare di denaro quando si parla di fede, di Santi e di religione. Sono sempre cose che ai miei occhi e alle mie orecchie stridono. In più, il terreno su cui sorge il santuario era stato comprato per 45mila euro dall’ex proprietario. Sono molto prudente sulla Madonna di Trevignano, però, perché anche su Padre Pio vennero dette parole simili a quelle spese sulla veggente e fu anche scomunicato: invece, oggi è il Santo più importante della nostra religione”.

LEGGI ANCHE:

Nadia Rinaldi: "Rimasi 18 mesi senza seno"/ "Tolsero protesi, rischiavo setticemia"Tenta di uccidere la ex, in carcere viene a sapere dove vive/ "Ho paura che mi trovi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA