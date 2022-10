Roberto Alessi: “Mark Caltagirone? La cosa più grave è l’aver usato bambini”/ “Pamela Prati ne esce vittima”

Roberto Alessi sul caso Caltagirone: “La cosa più grave di questa storia è che si parlava di bambini”

Pamela Prati è tornata a parlare del caso Caltagirone svelando al Grande Fratello Vip 2022 retroscena inediti e scottanti della vicenda. Dettagli che vengono discussi anche nello studio di Pomeriggio 5 insieme a Barbara D’Urso. C’è chi crede alla versione di Pamela, vittima di una truffa affettiva, e chi invece si mostra in studio ancora scettico. C’è però un aspetto ritenuto ‘imperdonabile’ che il giornalista Roberto Alessi tiene a sottolineare: lo ‘sfruttamento’ di bambini in questa delicata vicenda.

Rebecca e ancor più Sebastian sono i fantomatici bambini tirati in ballo nel racconto. Del secondo, in particolare, è stata sfruttata anche l’immagine e di lui è stato detto che fosse malato di tumore alla gola. “La cosa più grave di questa storia è che si parlava di bambini”, tuona il direttore di Novella 2000 in diretta su Canale 5.

Roberto Alessi ricorda come quel bambino recitasse una parte che credeva fosse per una fiction e come poi i genitori capirono tramite Live non è la D’Urso che il fantomatico Sebastian era in realtà proprio il loro figlio. “È talmente grave questa cosa del bambino che non passa. – ha allora proseguito Alessi, aggiungendo – Il bambino veniva sfruttato, rubandogli poi l’identità, attraverso proprio Live non è la D’Urso!”

Il giornalista prosegue la sua analisi, facendo notare come la Prati abbia ammesso per la prima volta che dietro questa truffa ci sia effettivamente un uomo. Infine sottolinea: “Da tutta questa storia però Pamela ne esce come vittima – e chiude – è ovvio che come è stata incapace allora di gestire questa situazione lo è anche ora”.

