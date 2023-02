Roberto Alessi: “Maurizio Costanzo ci ha resi più ricchi”/ “L’ultima telefonata…”

Roberto Alessi ricorda l’ultima telefonata con Maurizio Costanzo

L’ultima telefonata di Maurizio Costanzo poco prima del Festival di Sanremo 2023. Roberto Alessi la ricorda a Storie italiane ricordando il giornalista e conduttore. “Ho sentito Maurizio Costanzo proprio ai primi di febbraio, perché doveva partecipare ad un mio evento per Novella 2000. Fu di una tale carineria…”, ricorda il direttore del settimanale Novella 2000 e direttore editoriale Visto. Alessi spiega che fu proprio Costanzo a contattarlo: “Mi telefonò lui anche per ringraziarmi perché aveva scritto da poco il libro Smemorabilia e ci avevo fatto un servizio”.

Un gesto che lo mise in soggezione: “Io che mi sento sempre un praticante, un giornalista arrivato ieri anche se ormai sono passati decenni, fui chiamato da un gigante che ti considera e ringrazia”. Allora Roberto Alessi gli rispose: “Maurizio, tu mi stai facendo il regalo più bello della vita”.

Roberto Alessi: “Ci ha regalato talenti immensi”

Roberto Alessi ricorda a Storie italiane anche di aver messo quella telefonata con Maurizio Costanzo in vivavoce per un motivo ben preciso, “condividere questa gioia con tutti i miei giornalisti”. Ma il giornalista riconosce anche il merito di aver regalato talenti immensi all’Italia. Cita come esempi Sandra Milo: “La conoscevamo per i film di Fellini, ma abbiamo scoperto una donna intelligente. Se voglio bene a Sandra Milo ed è una delle mie amiche, lo devo a Maurizio Costanzo”. Ma fa anche l’esempio di Vladimir Luxuria: “È stato il primo che ha aperto la televisione popolare a dei temi che non erano mai stati affrontati. Abbiamo imparato ad amare queste persone, queste intelligenze, che sono un patrimonio. Ha reso più ricchi noi italiani”.

