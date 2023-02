Roberto Alessi “Maurizio Costanzo? Un gigante”/ “Mi sentivo inadeguato, mi disse…”

Non poteva mancare un omaggio a Maurizio Costanzo da parte di Roberto Alessi. Lo ha fatto prima sui social dopo la notizia della morte del giornalista e conduttore, poi da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. «Ci siamo sentiti 20 giorni fa per Sanremo. Grazie per tutto l’affetto, grazie per esserci stati accanto per tutti questi anni. Ma continuerai ad essere con noi. Un abbraccio a Maria De Filippi. La seguiremo sempre», ha scritto su Instagram il direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”.

Nel pomeriggio ha poi svelato in tv un retroscena che riguarda la sua carriera e il legame che ha instaurato con Maurizio Costanzo: «Vi do una notizia: Silvana Giacobini mi ha assunto a Gioia dopo aver visto i servizi che io facevo sulla Domenica del Corriere».

“MAURIZIO COSTANZO HA FATTO TANTO PER I GIOVANI”

Silvana Giacobini, presente a Pomeriggio 5, ha commentato proprio questo retroscena svelato da Roberto Alessi: «Diciamo che a prescindere, perché era bravo come giornalista e come direttore è rimasto tale». Nello studio di Barbara D’Urso ha anche ribadito quando ha sentito l’ultima volta Maurizio Costanzo: «L’ho sentito il 6 febbraio, proprio il primo giorno del Festival di Sanremo». Roberto Alessi ha poi spiegato la soggezione alla base del suo rapporto con il giornalista e conduttore, ma ha anche espresso profonda gratitudine: «Io mi sono sempre sentito inadeguato tutte le volte che mi chiamava. Mi sembrava impossibile che chiamasse un due di picche come me, lui che era un gigante assoluto. Mi ha detto che aveva un grande affetto nei miei confronti, anche nei confronti di chi lavorava con lui. Ha fatto tanto per i giovani. Io non faccio parte di quella categoria, ma mi ha sempre aiutato».

