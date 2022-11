Roberto Alessi: “Memo Remigi? Ha fatto una sciocchezza ma le scuse vanno accettate”/ “Anche a mia madre…”

Caso Memo Remigi a Pomeriggio 5: parlano Maria Teresa Ruta e Roberto Alessi

Si torna a parlare del caso Memo Remigi che ormai da giorni tiene botta nei salotti televisivi. Tra questi anche quello di Pomeriggio 5, che oggi trova tra i suoi ospiti anche il giornalista e direttore di Novella2000 Roberto Alessi.

Così come il pubblico a casa, anche gli ospiti di Barbara D’Urso hanno opinioni differenti su Memo Remigi e su quanto gli sta accadendo dopo il brutto gesto su Jessica Morlacchi. C’è chi come Vladimir Luxuria lo condanna aspramente, chiedendo non vengano attribuite a Remigi attenuanti per l’età, cosa che invece fa Maria Teresa Ruta. La giornalista infatti afferma di conoscere Memo da 30 anni e lo descrive come un uomo gentile: “Con l’età si possono perdere i freni inibitori, è accaduto anche a mio padre”, dichiara la Ruta, chiedendo per Memo il perdono. Posizione simile è quella espressa successivamente da Alessi.

Roberto Alessi: “Le scuse di Memo Remigi vanno accettate!”

Per Roberto Alessi, infatti, Memo Remigi: “Ha fatto una sciocchezza, ha dovuto chiedere scusa e secondo me erano dovute e dovevano essere date immediatamente. Le scuse però, secondo me, vanno anche accettate!” ammette. E continua: “Non si può pensare che una carriera come quella di Memo Remigi finisca ora per una cosa che è orrenda e che non si fa, ma che non si dica che una volta si faceva.”

Il giornalista usa infine un episodio che appartiene alla sua vita privata per meglio spiegare l’opinione appena espressa in studio: “Anche a mia madre una volta hanno fatto una cosa simile, molto più leggero, diede uno schiaffo così forte per strada che arrivarono altri uomini per rincarare la dose, perché queste cose non si sono mai accettate!”

