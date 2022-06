Roberto Alessi: “Mi hanno hackerato Instagram”/ “Chiesto un riscatto, ho querelato”

Spiacevole disavventura per il direttore di Novella 2000, il noto giornalista Roberto Alessi, opinionista stimato, spesso e volentieri ospite di numerose trasmissioni televisive. Come fatto sapere dallo stesso, il suo profilo Instagram è stato hackerato e non è quindi più in suo possesso. Ma cosa è successo di preciso? In poche parole qualcuno, non si sa bene come, è riuscito ad introdursi illecitamente sul social di Roberto Alessi, cambiandone poi le password, e divenendone il proprietario ovviamente in maniera illegale.

Massimiliano Ossini piange in diretta per onorificenza guida alpina Aosta/ "Grazie"

Da un momento all’altro quindi il direttore di Novella 2000 si è trovato impossibilitato ad accedere al suo profilo, così come raccontato dallo stesso: “Ho un messaggio importante per chi mi segue su Instagram”, la premessa in un video diffuso in queste ore dal giornalista. Quindi Roberto Alessi ha proseguito: “Io uso Instagram soprattutto per il lavoro e purtroppo il mio profilo Instagram è stato hackerato e ora non sono più proprietario, non ho ne password ne account, del mio profilo”.

"Maria de Filippi difende le persone che le stanno simpatiche"/ L'attacco di Angela Iorio ex Uomini e Donne

ROBERTO ALESSI: “HACKERATO INSTAGRAM QUINDI NON SCRIVETEMI”

Roberto Alessi ha voluto diffondere questo messaggio con la speranza che arrivi a fan e conoscenti, evitando che gli stessi possano essere a loro volta presi in giro dagli hacker che gli hanno rubato il profilo nelle scorse ore: “Perchè dico questo, ci sono persone che mi scrivono anche su questione delicate su Instagram e non vorrei che queste persone che per altro mi hanno già chiesto dei soldi inviandomi un WhatsApp con un numero nigeriano, approfittassero dei miei contatti per in qualche modo arrivare a questi miei amici o a queste persone”.

Ascolti tv giovedì 9 giugno 2022/ Vince la replica di Don Matteo 12

Roberto Alessi è stato quindi vittima di una tentata estorsione, a cui ovviamente il giornalista non ha replicato. Il direttore di Novella 2000 ha concluso il suo intervento dicendo: “Quindi non usate, fino a che io non faccia un altro comunicato, il mio account Instagram e se avete bisogno di me sapete come trovarmi”.

ROBERTO ALESSI, PRESENTATA QUERELA IN VIA UFFICIALE DOPO IL FURTO DEL PROFILO: “HACKERATO ANCHE FACEBOOK”

Attraverso il verbale di querela presentato da Roberto Alessi a carico di ignoti, si apprende che il numero denunciato dallo stesso giornalista è lo 002348161526795, quello che alle ore 8:32 di stamane ha mandato un messaggio WhatsApp al giornalista nel tentativo di estorcere del denaro allo stesso. Il numero è già stato bloccato da Roberto Alessi, senza ovviamente “dare seguito alla richiesta”, così come si legge nel verbale. Inoltre Alessi si è accorto che anche il suo profilo Facebook era stato “rubato”, ma a differenza di Instagram “la foto profilo – ha specificato – era stata sostituita con la foto di un ragazzo di colore”. Roberti Alessi chiede, attraverso la querela “che vengano puniti i responsabili dei fatti e perseguiti penalmente per tutti i reati ravvisabili”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA