Roberto Alessi “Movida violenta? Non colpevolizziamo i genitori”/ “Serve la paura”

Si parla di violenza e di risse nella Milano della movida e, più in generale, di violenza tra ragazzi nella seconda parte della puntata di Ogni Mattina in onda oggi, 24 giugno, su Tv8. Si sottolinea la responsabilità dei genitori in casi come questi e Roberto Alessi, direttore di Novella2000 e noto opinionista televisivo, tiene invece a scagionare madri e padri che spesso non hanno nulla a cha fare col comportamento dei propri figli. “Molto spesso non c’è nessuna responsabilità dei genitori, nella maniera più totale! – ha esordito Alessi, motivando – Io conosco dei genitori che hanno avuto delle sorprese in casa spaventose, con figli che sono addirittura arrivati alla delinquenza, ed erano persone molto perbene, molto presenti e normali. Non si può colpevolizzare i genitori. Dire ‘dove abbiamo sbagliato?’, diventata ormai quasi una battuta da commedia all’italiana.”

Roberto Alessi sulla violenza tra giovani e la movida: “In Italia manca anche un apparato repressivo presente”

Per Roberto Alessi “I genitori a volte non sbagliano e sono i ragazzi a farsi tirare invece dentro da compagnie che possono essere sbagliate e ti ritrovi in un pozzo dal quale poi non riesci più ad uscire.”, ha fatto notare a Ogni Mattina. D’altronde, ad aggravare la situazione, è per lui la mancanza di adeguati controlli: “In Italia manca anche un apparato repressivo presente. Noi stiamo tagliando i soldi sia alla polizia che alle forze dell’ordine e ai carabinieri. – ha ricordato il direttore, per poi concludere – Non diamo neanche la benzina per le loro automobili, per cui le ronde, il controllo della città sono molto più rari. Purtroppo in questi casi la paura serve, serve l’espiazione e la pena, cosa che purtroppo manca.”

