Roberto Alessi: “Pamela Prati? Donna fragile”/ Il retroscena: “L’ho sentita prima che entrasse al GF Vip e…”

Roberto Alessi su Pamela Prati a Pomeriggio 5: “È una donna fragile”

Il ‘Prati-gate’ torna ad infuocare i salotti televisivi. Il ritorno di Pamela Prati nella Casa del Grande Fratello Vip riaccende i riflettori sul caso di Mark Caltagirone, portando al centro dell’attenzione molte domande ancora senza risposta. Se ne parla anche nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, mettendo in luce pareri molto diversi sulla versione di Pamela Prati e la sua ‘innocenza’ in questo complicato caso. A spezzare una lancia in suo favore ci pensa il giornalista e direttore di Novella2000 Roberto Alessi.

In studio, tra gli opinionisti ospiti della D’Urso, c’è chi accusa Pamela Prati di mostrarsi supponente nella Casa, poco umile. Parole queste alle quali si allaccia proprio Alessi, svelando di conoscere bene la Prati: “L’umiltà è una virtù proprio dei forti, di chi è molto sicuro di se stesso e non ha paura di essere attaccato. Io sono amico di Pamela, – e racconta – le ho parlato anche prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, e lei non è né preparata ne ha la struttura per affrontare tutto questo”.

Pamela Prati vittima di una truffa amorosa o carnefice? La discussione a Pomeriggio 5

Roberto Alessi racconta dunque inediti retroscena e un punto di vista sicuramente inedito di Pamela Prati al quale però si allaccia anche Michele Cucuzza. Della Prati infatti lui dice: “È una donna molto sola, che soffre molto, secondo me è una vittima”. Alessi, dal canto suo, incalza il suo ragionamento, opponendosi a chi accusa con pugno fermo la Prati: “Certe volte si ha un disagio nell’affrontare anche un nostro errore proprio perché si è fragili”, sottolinea. Fa infine presente che tante sono le donne vittime di truffe amorose: “Quante persone a Pomeriggio 5 hanno raccontato storie come queste? Donne intelligenti, lavoratrici che comunque ad un certo punto della loro vita hanno aperto il cuore cadendo in queste truffe!” Fatto sta che, ad oggi, Pamela Prati continua a dividere e creare discussione.

