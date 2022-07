Roberto Alessi: “Principe William pare abbia doti particolari”/ “Meghan assatanata”

Il noto direttore di Novella 2000 e stimato giornalista Roberto Alessi, è stato ospite stamane negli studi del programma di Canale 5, Morning News, striscia mattutina quotidiana condotta dalla bella e brava Simona Branchetti. Si parla della famiglia reale d’Inghilterra, ed in particolare delle tensioni, che sembrano insanabili, fra i due fratelli-principi William e Harry: “Sta Meghan parla perchè ha la bocca di traverso – esordisce ironico Roberto Alessi – dire che la moglie di William vive in una realtà ingessata e non è libera… fa il lavoro di futura regina, ha un ruolo, a casa sua poi si rilassa”.

Eleonora Abbagnato: "Danzerò con mia figlia Julia"/ "Sul palco con me a 10 anni..."

E ancora: “Sta Meghan è assatanata dai quattrini, ogni respiro si trasforma in 10, 20, 30 milioni di dollari. Gli americani comunque si domandano se conviene investire su questi due che li hanno buttati fuori dalla casa reale. Meghan ha fatto accuse gravissime – ha ricordato ancora il direttore ricordando la famosa intervista a Oprah Winfrey – ha parlato di razzismo che è un reato gravissimo”. Su William Roberto Alessi ha scherzato, ma non troppo: “Pare che abbia delle doti particolarissime, non posso parlarne perchè siete tre signori e non voglio mettervi in imbarazzo. William è uno ‘che ci do che ci do che ci do’”.

Renato Zero e l'incontro con Jimi Hendrix/ "Quando ho aperto il suo concerto..."

ROBERTO ALESSI: “LA REGINA CI SEPPELLISCE TUTTI”

Su Kate Middleton invece Roberto Alessi spiega, facendo un paragone con Lady D: “Diana era nata in un palazzo era nobile più di Carlo stesso, per cui non apprezzava questa vita, io comunque preferisco la gabbia dorata del bilocale con mutuo… e in più Cate si sveglia tutte le mattine e si chiede se davvero diventerà regina, che botta di fortuna, con la sua famiglia che applaude”. Si parla poi della Regina d’Inghilterra, ancora in formissima nonostante l’età che avanza: “La regina si sta divertendo in tutto questo, ha 96 anni ed è ancora a cavallo, come dice Roberto d’Agostino questa ci seppellisce tutti. Divertentissimo anche il video in cui si gettava dall’aereo con il paracadute con Daniel Craig, anche se era una controfigura”.

LEGGI ANCHE:

Nicolas Vaporidis torna in Italia e cambia tutto/ Dopo l'Isola dei Famosi, stravolge…

© RIPRODUZIONE RISERVATA