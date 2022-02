Roberto Alessi/ “Prof pestato? Certi genitori non dovrebbero avere la patria potestà”

Roberto Alessi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, e condotta da Eleonora Daniele. Il direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, ha voluto commentare la vicenda del professore aggredito sotto casa a Napoli, Enrico Morabito. Ricordiamo brevemente la sua vicenda: l’insegnante, durante una supplenza in una scuola media, ha ripreso gli studenti per i loro comportamenti certamente non consoni al contesto nel quale si trovavano e irrispettosi nei confronti degli insegnanti e degli adulti, dando loro anche una nota di classe sul registro.

Poi, nel pomeriggio, cinque uomini hanno citofonato a casa della madre dell’uomo: lui è sceso ed è stato assalito da questi individui, che gli hanno anche detto di non dire nulla alle forze dell’ordine, tanto loro non avevano comunque nulla da temere. Il giornalista ha dichiarato: “Questi ragazzini sono messi nelle mani di genitori che li stanno educando a questo tipo di ideologia della violenza e della vita fuori da ogni regola. Il tribunale dei minori dovrebbe intervenire d’ufficio e verificare fino a che punto questi genitori possano avere la patria potestà. Non è possibile pensare che in una famiglia ci sia un padre che mandi altre persone a picchiare il professore del figlio e continui a mantenere la patria potestà senza che nessuno si preoccupi di nulla”.

ROBERTO ALESSI: “BABY GANG E DELINQUENZA? C’È PAURA DI RITORSIONI, LE PERSONE NON DENUNCIANO”

Poco più tardi, Roberto Alessi ha anche espresso la sua opinione sul fenomeno dilagante delle baby gang in tutta Italia e sul numero crescente delle aggressioni per strada: “Non tutte le mamme sono come la signora Patrizia Guerra, la mamma coraggio di Ancona. Non tutte hanno il coraggio di parlare”.

E, ancora: “Noi abbiamo fatto tantissimi tagli alle forze dell’ordine, ai carabinieri e alla polizia, tanto è vero che Lamorgese a Milano ha deciso di mandare a breve 250 agenti in più, che possano permettere alla gente di alzare la testa e denunciare. C’è paura di ritorsioni, perché purtroppo queste persone nei loro territori si muovono con la sensazione di rimanere impunite”.

