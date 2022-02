Roberto Alessi/ “Prof picchiato sotto casa punta di un iceberg: bravo a denunciare!”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane” nella mattinata di oggi, lunedì 28 febbraio 2022. Come sempre, il giornalista è stato coinvolto nei dibattiti relativi ai casi di cronaca più attuali e, talvolta, anche drammatici, che avvengono in Italia e non solo. Nel dettaglio, in data odierna si è parlato ancora una volta della vicenda, che avrebbe potuto assumere toni decisamente più cupi e funesti, che ha visto come sfortunato protagonista un professore del Napoletano, Enrico Morabito, picchiato sotto casa da cinque individui, forse mandati da alcuni genitori dei suoi studenti.

In tal senso, prosegue l’attività di indagine per addivenire all’individuazione dei colpevoli, mentre il malcapitato docente, che accusa ancora i postumi fisici delle violente percosse subite, oltre a quelle psicologiche che, inevitabilmente, si riverberano con forza sulla sua quotidianità, ha testimoniato ancora una volta l’accaduto al fianco della madre Maria (anch’essa presente in studio).

ROBERTO ALESSI: “IL PROFESSOR MORABITO HA AVUTO IL CORAGGIO DI DENUNCIARE”

Nel prosieguo della diretta di Rai Uno, Roberto Alessi ha esternato la sua opinione in relazione a tale vicenda, fornendo spunti di riflessione e ringraziando l’insegnante per avere trovato il coraggio di denunciare: “La sua è una testimonianza importantissima – ha affermato –. Il fatto che il professore e la madre Maria oggi siano in studio è un bel segnale. Loro sono la punta di un iceberg, in quanto ci sono altri professori che hanno subìto intimidazioni e che magari sono stati zitti per non finire nelle grane”.

Al momento dell’aggressione, il portiere dello stabile in cui il professor Morabito risiede con sua mamma stranamente non era presente: “Ora non voglio criminalizzare il portiere, ma sappiamo benissimo il modus operandi di queste persone… Ti mandano a prendere un caffè e agiscono… Il professor Morabito non parla di tutti i genitori di tutti gli alunni di quella classe; infatti, ce ne sono anche alcuni che riconoscono che il suo lavoro è stato ottimo nei primi due giorni, ha dato anche degli 8 e dei 9 ai suoi studenti”.



