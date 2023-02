Roberto Alessi: “Red Canzian ebbe una storia con Patty Pravo”/ “Riccardo Fogli…”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, ha parlato in maniera approfondita dei Pooh nel corso di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 16 febbraio 2023. In particolare, il giornalista si è concentrato sul gossip: “Riccardo Fogli si innamorò di Patty Pravo e iniziò a frequentare poco le sale prova dei Pooh, per cui gli artisti si sono un po’ persi. Quell’amore in realtà era un calesse, tanto che poi è tornato da Viola Valentino”.

Quel sentimento, tuttavia, generò una crepa nel gruppo musicale, tanto che Riccardo Fogli tentò l’avventura da solista, lasciando i Pooh (che lo sostituirono con Red Canzian): “Si erano create gelosie interne, improvvisamente veniva fuori solo un nome e c’era solo una foto sui giornali… Quella di Riccardo Fogli e Patty Pravo – ha rivelato Roberto Alessi –. Erano anche molto giovani, non avevano la forza di capire che i giornali non avrebbero comunque mancato di rispetto al gruppo. Quindi, è incominciato uno sfaldamento”.

ROBERTO ALESSI: “RED CANZIAN FECE STRAGE DI CUORI”

Il segreto dei Pooh, ha proseguito a “Storie Italiane” Roberto Alessi, si compone di alcuni determinati fattori: “Il talento, il cuore e la fortuna di avere incontrato Valerio Negrini. Inoltre, sono rimasti vicini alle loro origini”.

Successivamente, spazio ancora al gossip: “I Pooh non sono come le saponette – ha affermato il giornalista –. Sono stati molto generosi e, avendo un grande cuore, hanno ospitato più di un sentimento. Soprattutto Red Canzian, che aveva il faccino da bambino, è andato via come i panini. Ha avuto anche una storia con Patty Pravo, breve ma intensa, poi hanno usufruito altre donne delle sue attenzioni… Tra l’altro, Red fece il provino in un alberghetto vicino a Bologna e, dato che non c’era una sala di registrazione isolata, fece le prove in un magazzino pieno di rotoli di carta igienica, che assorbiva il suono”.

