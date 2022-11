Roberto Alessi/ “Renato Balestra buono e generoso, ebbe vita ricca di amici e amore”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto in qualità di opinionista ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 29 novembre 2022. Il giornalista è stato chiamato in causa in collegamento audiovisivo per celebrare la figura di Renato Balestra, stilista deceduto all’età di 98 anni e del quale, nella giornata odierna, si svolgono i funerali.

ROBERTO ALESSI: “RENATO BALESTRA AVEVA VOGLIA DI VIVERE”

In particolare, nel corso del programma targato Rai, Roberto Alessi ha voluto condividere il suo personale ricordo dello stilista, asserendo esattamente quanto segue: “Di Renato Balestra mi piace ricordare che ha avuto una vita meravigliosa, piena di amore, piena di amici, piena di voglia di vivere. Negli anni Novanta gli ho proposto di scrivere un libro alla ricerca dello stile perduto. Mentre prendevo appunti e registravo i suoi racconti, ho capito che era un uomo buono e generoso, tanto è vero che a casa sua potevi trovare una grande artista come Elsa Martinelli, ma anche una ragazza semplice”. Anche il direttore di “Novella 2000”, in questo freddo giorno di fine novembre, si trova dunque a piangere la scomparsa di un amico.

