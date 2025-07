Stanno facendo molto discutere le recenti dichiarazioni di Fabio Canino – storico giudice di Ballando con le stelle – in un’intervista rilasciata per Il Messaggero. Il volto del talent di Milly Carlucci si è espresso a ruota libera su diversi temi, alcuni convergenti verso il format di Rai Uno e altri relativi al contesto televisivo in generale. Non sono passate inosservate le parole – come vi abbiamo raccontato – in riferimento ad Amici di Maria De Filippi: “Sembra una palestra”, ha affermato riferendosi alla qualità dello studio che ospita il talent di Canale 5 ed ha inoltre criticato anche l’abbigliamento dei ragazzi.

Fabio Canino attacca: “Ballando con le stelle meglio di Amici di Maria De Filippi"/ “Da noi più qualità”

Non meno rilevante il suo giudizio su una vera e propria icona non solo della tv ma anche della musica italiana: Cristiano Malgioglio. Un parere che è arrivato anche all’orecchio di Roberto Alessi – direttore di Novella 2000 – che con un video pubblicato sui social si è schierato non solo a difesa del paroliere ma anche del programma di Maria De Filippi.

Roberto Alessi in difesa di Amici e Cristiano Malgioglio: “Fabio Caino, i ragazzi di Maria De Filippi si vestono meglio di te!”

“Fabio Canino, grande artista e creativo che ammiro molto, dice che per andar bene in Rai devi essere un gay di regime, giullare di corte; quello riconoscibile e caricaturale… Come Cristiano Malgioglio”. Queste le parole di Fabio Caino citate da Roberto Alessi ed è questa la prima parte di dichiarazioni che il direttore di Novella 2000 ha voluto commentare. “Considerare Malgioglio un giullare direi che proprio non va bene… Come Totò proponeva una maschera teatrale che non corrispondeva alla sua persona, così sta facendo anche Cristiano. E’ un’artista che ha inventato una maschera teatrale che porta gioia e ci rassicura”.

Roberto Alessi – direttore di Novella 2000 – sempre nel video pubblicato sui social in risposta alle dichiarazioni di Fabio Canino non lascia passare anche il giudizio su Amici. Il giudice di Ballando con le stelle ha criticato lo studio equiparandolo ad una palestra; giudizio netto anche sull’abbigliamento: “I ragazzi sono vestiti male”. “Insomma, a me piace molto Amici; non mi sembra una palestra” – ha asserito Roberto Alessi – “Con tutto il rispetto, i ragazzi sono vestiti anche meglio di te”. I toni del direttore di Novella 2000 sono stati assolutamente garbati; nessuna replica al veleno, semplicemente uno scambio di opinioni a distanza con grande rispetto, stima e ammirazione come sottolineato più volte dallo stesso Alessi nel video in questione.