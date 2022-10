Roberto Alessi rimprovera Gegia: “Post su Bellavia? Provocazione da evitare”/ Lei si scusa: “Ho sbagliato”

Gegia nel mirino delle critiche per il post su Marco Bellavia: interviene Roberto Alessi a Pomeriggio 5

Gegia torna ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 del 25 ottobre con novità riguardanti non solo il suo Mehmet ma anche per chiarire i suoi ultimi gesti nei confronti di Marco Bellavia. È cosa nota che l’attrice e comica romana si è resa protagonista di alcune spiacevoli frasi nei confronti di Bellavia durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip e, per questo, è stata duramente attaccata anche sui social.

Pochi giorni fa ha però postato su Instagram una foto che la vede proprio al fianco di Marco Bellavia accompagnata da un commento che ha scatenato nuove critiche: “Lo perdono”. Un commento che voleva essere ironico ma che ha invece sollevato un nuovo polverone.

Gegia si scusa con Marco Bellavia dopo il post

“Era un post ironico, mi hanno detto le peggiori cose sul web”, spiega allora Gegia in diretta a Pomeriggio 5, elencando alcuni dei terribili commenti ricevuti dagli hater. C’è però chi come Roberto Alessi le fa notare che avrebbe dovuto immaginare che un post come quello avrebbe sollevato ulteriori critiche visti i suoi precedenti atteggiamenti. Il giornalista e direttore di Novella 2000 per questo la rimprovera: “È come buttare benzina sul fuoco con un post del genere, è una provocazione! Di fronte a certi errori della vita si chiede scusa e se non hanno sentito le scuse, si ripetono!” Gegia alla fine accetta il consiglio di Alessi e, diretta alla telecamera, parla proprio a Bellavia, scusandosi: “Marco ti chiedo scusa, non ho capito. – poi conclude con la sua consueta ironia – Offrimi una cena però!”

