Roberto Alessi/ “Samantha Migliore? Bisogna risalire ai complici di Pamela Andress”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di martedì 3 maggio 2022. Il giornalista è stato chiamato in causa per commentare alcune vicende di cronaca e di attualità che stanno caratterizzando le prime pagine dei quotidiani nazionali, come, purtroppo, quella drammatica che ha come protagonista Samantha Migliore, giovane madre di cinque figli che ha perso la vita a seguito di un ritocco al seno effettuato a domicilio da parte di una finta estetista (Pamela Andress).

ROBERTO ALESSI: “STORIA TERRIFICANTE, MI FA RABBIA”

L’opinionista ha riferito che questa storia è “terrificante, mi fa una rabbia spaventosa, non solo per Samantha. Io penso anche ai cinque minori che non sanno neanche dove sia il loro padre. Quello degli ultimi tre figli è agli arresti domiciliari”. Roberto Alessi ha aggiunto anche che “se qualcuno è sospettato di un reato, va messo in galera in caso di pericolo di fuga: Pamela Andress è brasiliana, con agganci all’estero, e da anni praticava questo genere di interventi. Non è neppure ai domiciliari, è a piede libero. Certi interventi li possono fare solo i medici ed è assolutamente indispensabile risalire anche ai complici: quelle siringhe non le trovi in farmacia, non compri in farmacia un litro di silicone oleoso. A me risulta, da ciò che ho letto, che la signora Andress fosse in contatto con Samantha e con la sua famiglia da molti anni”.

