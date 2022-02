Roberto Alessi/ “Sanremo 2022? Duello di comicità tra Checco Zalone e Fiorello”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto in collegamento audiovisivo nella mattinata di oggi, martedì 1° febbraio 2022, nel corso della trasmissione “Storie Italiane”, condotta su Rai Uno da Eleonora Daniele. Il giornalista ha espresso la propria opinione in merito al Festival di Sanremo 2022, ormai prossimo a conoscere il proprio esordio: “Secondo me abbiamo imparato a convivere con la vera cultura della nostra musica attuale – ha spiegato –. Non c’è più chi dice sono per il rap o sono per Massimo Ranieri. Ci sono anche nuovi talenti tipo Aka7even, che assolutamente sono conosciuti anche da persone non giovanissime”.

ROBERTO ALESSI: “DUELLO DI COMICITÀ TRA CHECCO ZALONE E FIORELLO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha aggiunto: “L’anno scorso, parlando in questo programma, ero scatenato contro Achille Lauro. Ebbene, ho gettato la spugna: oggi conosco tutte le sue canzoni e devo dire che ha avvicinato le generazioni, portando in televisione la musica che è anche quella dei nostri nipoti. La musica italiana non è mai stata così bella”. Infine, un pronostico: “Mahmood canterà con Blanco e sicuramente ci farà ballare alla grandissima. Pare che ci sarà una sorta di duello di comicità sul palco tra Checco Zalone e Fiorello: dovremo metterci la panciera prima, perché ci sbudelleremo dalle risate”.

