Roberto Alessi/ “Sanremo? Canzone Cugini Campagna scritta da Rappresentante di Lista”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto in qualità di opinionista in collegamento audiovisivo durante la diretta televisiva di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 5 dicembre 2022. L’occasione si è rivelata utile per commentare i nomi dei 22 big in gara al Festival di Sanremo 2023, i cui nomi sono stati annunciati poco meno di ventiquattr’ore fa da Amadeus durante il Tg1.

Nicolò Zenga: "Mio padre non c'era mai"/ "Nell'ultimo anno ci siamo avvicinati"

ROBERTO ALESSI: “FESTIVAL DI SANREMO 2023? SONO CONTENTO CHE PAOLA E CHIARA SI SIANO RITROVATE”

Di conseguenza, Roberto Alessi ha preso la parola sottolineando i nomi per lui più rilevanti o – comunque – quelli su cui è giusto riporre grandi aspettative: “Ci sarà Anna Oxa, che è stata 14 volte a Sanremo ed è una delle più affezionate al Festival. Spero che tiri fuori la versione di lei che ci aveva fatto innamorare una volta, in quanto ultimamente aveva preso una strada troppo intellettuale… Poi ci saranno Paola e Chiara: avevano litigato in maniera furente e ora le due sorelle si sono ritrovate. Questo mi fa piacere, perché le conosco da quando erano bambine. Infine, i Cugini di Campagna: andranno a Sanremo con una canzone rivoluzionaria, scritta da La Rappresentante di Lista”.

LEGGI ANCHE:

Alessia Pifferi/ Avv Solange Marchignoli "Pannolino non menzionato in autopsia Diana"Frana Ischia, "mia figlia salva buttandosi da finestra"/ Padre "Masso sfondò portone"

© RIPRODUZIONE RISERVATA