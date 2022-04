Roberto Alessi/ “Sebastiano Visintin merita rispetto: è un vedovo addolorato”

Roberto Alessi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 26 aprile 2022. Il direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto” ha preso la parola in collegamento audiovisivo per commentare i casi di cronaca e di attualità, non ultimo quello legato alla morte di Liliana Resinovich. Il giornalista ha brevemente ricordato che il marito della donna, Sebastiano Visintin, “merita rispetto, non è indagato, è addolorato, è un vedovo e oggettivamente non ci sono testimonianze del fatto che lui trattasse male Liliana”.

Stefano Tacconi, come sta dopo aneurisma?/ "Stazionario, prossimi 10 giorni delicati"

Dopodiché, Roberto Alessi ha analizzato la vicenda di Samantha Migliore, che si è sottoposta a un ritocco del seno a domicilio, perdendo la vita a soli 35 anni. A praticarglielo una finta estetista, Pamela Andress, a proposito della quale ha dichiarato: “Pare che fosse abituata a fare questo genere di interventi ed era molto conosciuta nell’ambiente. Lei organizzava concorsi di bellezza e mi risulta avesse anche organizzato eventi di estetica. È assurdo che una donna così responsabile come Samantha, con un marito, che si era già sottoposta in passato a interventi di questo tipo, si sia potuta affidare a una persona che non è un medico e che pratica iniezioni che sono vietate… Basta guardare un telefonino”.

Roberto Alessi/ "Stefano Tacconi? Il figlio Andrea m'ha detto: 'Non può finire così'"

ROBERTO ALESSI: “STEFANO TACCONI? IL FIGLIO ANDREA MI HA DETTO CHE…”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha detto la sua anche sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus colpito da un aneurisma nei giorni scorsi e ricoverato in questo momento ad Alessandria in coma farmacologico.

Il giornalista ha quindi aggiunto che “il bene, l’amore dei familiari è un grande aiuto, una grande medicina, tant’è vero che il dottor Barbanera ha permesso ai familiari di Tacconi di stargli vicino a turno. Il figlio Andrea mi sottolinea anche che Stefano ha già mosso un po’ le gambe e anche un po’ gli occhi, anche se la prudenza è assolutamente di rigore, perché credo, da quel poco che so in materia, che la prossima sarà una settimana cruciale”.

"Vivo in un garage umido e ho il cancro"/ Bruno, sorpresa in tv: riceve una casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA