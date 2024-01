Roberto Alessi: “Sono diventato amico della polizia postale”/ “Truffe online? Sono a quota 3 denunce”

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 nonché noto giornalista ed opinionista tv, è stato ospite stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, talk condotto da Eleonora Daniele. Si parlava di una truffa amorosa, una donna che ha creduto di chattare per un anno con il noto cantautore Umberto Tozzi, che poi si è rivelato essere ovviamente un truffatore, non lo stesso artista, spillando ben 17mila euro alla malcapitata. Roberto Alessi ha raccontato di essere stato vittima anch’egli di tentativi di truffe: “Io ormai sono un amico della polizia postale – ha raccontato il giornalista in diretta tv – sono già arrivato a quota tre denunce”.

Quindi è entrato nel dettaglio: “A Roma c’era un signore che si presentava con il mio nome dicendo di essere lui il giornalista e che dava appuntamenti a mio nome”. E ancora: “Una banda di nigeriani è riuscita ad avere il mio account ed ho dovuto fare una denuncia e grazie alla polizia sono riuscito a riavere il mio profilo. Voglio dare un consiglio: chi ha un minimo sospetto vada dalla polizia che è molto accogliente, ti consigliano e ti tutelano e ti rispondono nel giro di cinque minuti, andate da loro perchè troverete solo degli amici”.











