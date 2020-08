Roberto Alessi “Stefano e Belen tornano insieme”/ “Chi se la prende la Rodriguez?”

“Belen e Stefano torneranno insieme”, sono queste le parole usate da Roberto Alessi per commentare il tema del giorno nel salotto del gossip targato Ogni Mattina e Adriana Volpe. Ancora una volta al centro di tutto c’è il famoso triangolo formato da Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi, triangolo e possibile tradimento/liason che gli stessi interessati hanno smentito in queste settimane. Ad infuocare di nuovo c’è la questione della luna, una foto del nostro bel satellite apparsa sui profili social dei tre diretti interessati seppur, almeno in apparenza, per motivi diversi. Alessia Marcuzzi l’ha legata ad una dedica speciale per la figlia mentre quella di Stefano sembrava davvero una risposta a Belen lasciando intendere che i due torneranno presto insieme. Gli ospiti di Adriana Volpe hanno commentato la questione e, in particolare, il più interessato sembrava proprio Roberto Alessi.

ROBERTO ALESSI RILANCIA: “STEFANO E BELEN TORNANO INSIEME!”

Il direttore si è messo subito a sorridere dicendo che i due presto torneranno insieme: “Ciacci la devi finire di giuocare con i sentimenti, con l’amore non si gioca… ma sì che Belen e Stefano torneranno insieme. Sono di difficile collocamento, chi si mette oggi con Belen? O è un miliardario che vola talmente alto… Antinolfi poverino, lui ha affittato una barca, sarà anche un manager però… Belen con chi si mette? De Martino pure, quando si è famosi… hanno un bambino meraviglioso che non possono non tornare insieme”. Roberto Alessi è sicuramente dalla parte della coppia che, dopo la maretta iniziale e il gossip su Alessia Marcuzzi, sembrano già pronti a tornare sui loro passi.



