Roberto Alessi/ “Stefano Tacconi? Il figlio Andrea m’ha detto: ‘Non può finire così'”

Roberto Alessi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 25 aprile 2022, e condotta, come di consueto, da Eleonora Daniele. Il parere del direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto” è stato richiesto in occasione dell’aggiornamento sulle condizioni di salute dell’ex portiere di Juventus, Avellino e Genoa, Stefano Tacconi, colto da malore mentre si trovava nel fine settimana ad Asti. L’ex calciatore, soccorso dal figlio, è ora ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Alessandria per via di un aneurisma cerebrale e le sue condizioni rimangono serie.

ROBERTO ALESSI: “HO PARLATO CON IL FIGLIO DI STEFANO TACCONI, ANDREA…”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi, a proposito di Stefano Tacconi, ha asserito: “Ho chiamato il figlio Andrea, che era col padre quando si è sentito male e questo conferma il fatto che i parenti siano i primi medici. Il ragazzo, infatti, si è accorto che il papà non stava bene e l’ha fatto portare immediatamente all’ospedale di Asti e poi ad Alessandria. Nel corso della notte di sabato, Tacconi è stato sottoposto a un intervento per evitare una seconda emorragia. Il figlio Andrea mi ha detto che ‘non può finire così’. Tacconi è stato ed è un italiano che ha dato tanto all’Italia con la sua carriera calcistica e come opinionista televisivo. Mi sento quasi parte di questa famiglia Tacconi e sto facendo il tifo, appunto, per Stefano”.

