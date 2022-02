Roberto Alessi/ “Studentessa molestata? Prof mela marcia, ne stava intaccando altre”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 18 febbraio 2022. In particolare, il giornalista è stato chiamato in causa per commentare la protesta pacifica andata in scena in queste ore per le strade di Castrolibero, in provincia di Cosenza, dove migliaia di studenti si sono ritrovati a manifestare contro il locale istituto d’istruzione superiore e in particolare contro la preside per la mancata adozione di provvedimenti nei confronti del prof accusato di molestie da una ragazza che all’epoca dei presunti fatti aveva 14 anni.

ROBERTO ALESSI: “PROFESSORE ACCUSATO? MELA MARCIA CHE AVEVA GIÀ INIZIATO A CORROMPERE QUELLE CHE PAREVANO SANE”

Sulla vicenda in questione, Roberto Alessi ha affermato: “Il problema vero è che la mela marcia – il prof – aveva già iniziato a corrompere altre mele che parevano sane. Ci sono stati studenti, oggi pentiti, che avevano iniziato a fare battute a sfondo sessuale alle loro compagne. Il silenzio, il non intervenire, il non aprire un’inchiesta con provvedimenti seri, può essere qualcosa di terrificante. Se non fosse successo questo fatto di cronaca, questi ragazzi, quando sarebbero diventati uomini, avrebbero pensato che si tratti di una situazione accettabile e di sicura normalità”.

