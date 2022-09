Roberto Alessi “Totti-Blasi? La casa all’Eur forse ai figli”/ “I 2 si alterneranno”

Roberto Alessi, stimato giornalista e direttore di Novella 2000, è stato ospite questa mattina del programma Morning News su Canale 5, per commentare le ultime vicende di gossip. Numerose le dichiarazioni rilasciate da Alessi, a cominciare dalle novità in merito al gossip dell’estate, la fine del matrimonio fra Francesco Totti e Ilary Blasi. Recentemente il Pupone ha deciso di assumere nel pool di avvocati anche la nota divorzista Annamaria Bernardini de Pace, e commentando la notizia il direttore di Novella 2000 ha spiegato: “Totti è da sempre tutelato da Antonio Conte, avvocato di Roma con un curriculum da paura e adesso ha chiamato anche Annamaria Bernardini de Pace: ho cercato di ‘arpionare’ la bernardini ma la sua assistente mi ha detto che il telefono non prende, bugiarda”.

Quindi ha aggiunto: “La Bernardini è considerata una specie di carro armato ma secondo me, che ho osservato molto il suo modus operandi, punterà ad un accordo consensuale, non solo, nelle ultime sentenze di coniugi difesi dalla Bernardini, l’idea è quella di lasciare la casa sempre ai figli, quindi la villa di 25 stanze all’Eur, la ‘Casa bianca’, di proprietà di Totti e Blasi potrebbe restare ai figli”.

ROBERTO ALESSI: “TOTTI E ILARY BLASI GENITORI ESEMPLARI”

Secondo Roberto Alessi i due genitori cercheranno quindi di tutelare al massimo i propri eredi: “L’idea è di lasciare i tre figli nella villa dell’Eur dopo di che i due genitori si alterneranno in quella casa, e questa soluzione è molto meno traumatica per i tre figli, stiamo parlando anche di una bambina Isabel di 5/6 anni che rimarrà nella sua cameretta e un giorno avrà il papà e l’altro la mamma. Mi auguro anche una civile convivenza non solo per Natale o Pasqua, ma anche per una quotidianità”.

“Secondo me – ha aggiunto Alessi – i figli che ogni 15 giorni tirano su le loro cose che si spostano a casa del padre e della madre… poi potrebbero anche andar d’accordo e frequentare la stessa casa e uno dei due la sera va a dormire altrove”. Roberto Alessi ha concluso il suo intervento sulla vicenda Totti-Blasi sottolineando l’importante ruolo da genitori di entrambi: “Due ottimi genitori, un uomo che ha rinunciato ad allontanarsi da Roma per stare vicino a figli, moglie, casa e genitori e dall’altra parte abbiamo Ilary che è una mamma attenta, molto intelligente e molto presente”.

