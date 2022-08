Roberto Alessi/ “Totti-Ilary Blasi? Foto pericolose. Michelle Hunziker mi ha detto…”

“Foto pericolosissime“. Così definisce Roberto Alessi gli ultimi scatti che riguardano Francesco Totti e Noemi Bocchi. Il direttore di Novella 2000 e direttore editoriale di Visto nello studio di Morning News ha trattato la notizia dell’estate, la separazione tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi. “Non sono ancora separati. Gli avvocati si devono incontrare. Per lui Antonio Conte, che lo segue da sempre, quello della Roma che segue anche Zaniolo per le sue paternità. Invece lei è seguita da un avvocato di Milano, Alessandro Simeone, matrimonialista bravissimo, cresciuto nello studio di Annamaria Bernardini de Pace. Sai che quando dici quel nome tutti i mariti tremano“.

A proposito delle foto, quindi, il giornalista ha spiegato: “Se viene fuori che questa storia è partita prima della separazione, cambiano molto le carte in tavola, sia per la separazione in sé sia per quella patrimoniale“. Riguardo le indiscrezioni che trapelano, Alessi ha precisato: “I silenzi sono assoluti, tutti giocano al gioco del silenzio, ma non abbastanza. Al Circeo ci sarebbe la casa di una chiacchierona, che avrebbe sentito e riconosciuto la voce di Totti. Mi sembra un po’ strano, ma ha rilasciato delle dichiarazioni“.

ROBERTO ALESSI SU TOTTI-BLASI E L’ALTRA ROTTURA…

Roberto Alessi ha colto l’occasione per invitare alla prudenza nel parlare di loro dal punto di vista genitoriale, visto che ci sono dei figli in ballo. “Per quanto ne so io, visto che li conosco in maniera indiretta, Ilary un filino di più, però li ho visti diverse volte a Roma… Sono due ottimi genitori, presentissimi, con dei nonni presentissimi, con una grande attenzione per i bambini. Questo è un momento drammatico per la vita di una coppia. Quando si è genitori è inevitabile sbagliare, la perfezione non c’è. So per certo che Totti e la Blasi sono due genitori molto attenti con i loro figli“. Nel corso del suo intervento a Morning News il giornalista ha affrontato anche gli altri temi del gossip, cioè la rottura tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. “Lei splendida, lui doppia laurea, visto che è diventato chirurgo estetico, per cui in casa fa anche comodo, ti pare? Detto questo, è difficile perché lui sta investendo molto sulla sua carriera: ha uno studio a Milano, una Roma e uno in Sardegna, dove viveva. Lei è una donna molto impegnata, è anche manager oltre che showgirl“.

DA MICHELLE HUNZIKER A FEDERICA PELLEGRINI…

Roberto Alessi non esclude che nella rottura, oltre alla carriera, abbiano avuto un peso anche i figli. “Ha una figlia grande, Aurora, che è cresciuta molto bene grazie alla sua attenzione e a quella di Eros Ramazzotti. Ma ha anche due figlie piccole. Lei me lo aveva anche detto che in questo momento della sua vita, dopo la separazione da Tomaso Trussardi, ha fatto di tutto per proteggere le sue piccoline, per cui è un momento molto delicato. Questa è una mia interpretazione, ma una mamma a volte fa un passo indietro per i figli. Anche lei come Ilary è una mamma molto attenta. Non è semplice far quadrare la propria vita privata quando ci sono i figli“. Quando in studio hanno auspicato un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il direttore di Novella 2000 e direttore editoriale di Visto, ha fatto delle precisazioni: “La ministra riscaldata è buonissima, ma dopo vent’anni comincia a essere un po’ acida“. Infine, sul matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che è cugino dell’ex Filippo Magnini: “L’ha presa benissimo, non hai idea…“, ha detto a proposito di quando si seppe della loro relazione. Poi ha concluso: “Lui ora è sposato e ha una figlia, ma non andrà al matrimonio. Non è che si può pretendere…“.











