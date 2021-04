Roberto Alessi Vs Pastafariana a Ogni Mattina/ “Io sono un sacerdote dei bucatini!”

Il Pastafarianesimo non è uno scherzo, né un movimento di poco conto. Si tratta di un movimento religioso che conta ormai tanti seguaci credenti nel Dio Spaghetto. Se ne parla a Ogni Mattina, nella puntata del 6 aprile con una delle credenti pastafariane, Cristiana Pasinato. “In Italia siamo parecchie migliaia.” fa sapere la donna, spiegando alcuni concetti di questo credo: “Io penso che molti siano Pastafariani inconsapevoli in realtà. – e rivela – Noi abbiamo otto condimenti che non sono regole fisse, comandamenti, ma suggerimenti su come vivere una vita Pastafariana. Consigli del Prestigioso Spaghetto Volante”. In studio, le spiegazioni dell’ospite vengono accolte con curiosità e interesse ma anche con un po’ di ironia. Chi tuttavia attacca la Pastafariana in modo più che palese è il direttore di Novella2000 Roberto Alessi.

Roberto Alessi contro Pastafariana: “Io allora sono un sacerdote!”

“Signora ma lei sta scherzando? Io allora sono un sacerdote dei Pastafariani perché i miei bucatini alle polpette al sugo te li sogni!” ironizza il direttore del noto settimanale che poi incalza l’ospite con domande scomode. “Visto che lo spaghetto prima dell’anno mille non esisteva, prima di quel tempo non esisteva nessuna divinità quindi!” Lei continua però nella sia spiegazione, rivelando anche del suo particolare copricapo: uno scolapasta che è un vero e proprio simbolo sacro per tutti i Pastafariani. La discussione ha poi coinvolto anche Raffaello Tonon e Patrick Ray Pugliese, come Alessi scettici di fronte a questo particolare credo.

