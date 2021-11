Roberto Alessi/ “Vuoto legislativo su occupazione abusiva case: multe da 100 euro…”

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e direttore editoriale del settimanale Visto, ha preso la parola nel corso della puntata odierna di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa fra le 9.55 e le 11.55. In prima battuta, il giornalista è stato chiamato a esprimere la sua opinione in merito all’occupazione abusiva delle case, fenomeno che nelle ultime ore ha tenuto banco nei salotti televisivi per via dei casi di Roma, Napoli e Pozzuoli, luogo, quest’ultimo, dove una troupe Rai ha subìto un’aggressione dagli abusivi, denunciata prontamente alle forze dell’ordine dall’inviata Carla Lombardi.

TROUPE STORIE ITALIANE AGGREDITA IN DIRETTA A POZZUOLI/ "Spintoni, botte e gomitate"

Il punto, secondo Alessi, è che non ci sono norme che condannino pesantemente chi occupa: “Secondo il testo della legge attualmente in vigore, l’abusivo rischia una reclusione fino a 2 anni oppure una multa da 103 a 1.032 euro. Cosa rischi, quindi? Niente. Conviene occupare, al massimo paghi 100 euro… Inoltre, non scatta mai il reato di furto quando gli abusivi se ne vanno. Siamo di fronte a un vuoto legislativo che permette veramente il far west!”.

"Mi han occupato casa"/ Pozzuoli: "Vigili mi han detto di convivere con l'occupante"

ROBERTO ALESSI SU SABRINA SALERNO: “HA UN’ANIMA BELLA E NOI L’ABBIAMO CAPITO”

Concludendo il discorso sugli abusivi e in particolare su Pozzuoli, Roberto Alessi ha chiesto al sindaco della cittadina campana “che queste persone siano arrestate non per le minacce rivolte, ma perché sono ladri”, visto e considerato che dall’appartamento del signor Raffaele sono spariti letti, lavatrici e altri oggetti, fra cui ricordi di persone a lui care che, purtroppo, non ci sono più.

In chiusura di puntata, l’opinionista è stato nuovamente sollecitato da Eleonora Daniele per commentare il “caso” Sabrina Salerno a Ballando con le Stelle, in riferimento alle dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli sul modo di vestirsi della showgirl: “Io credo che Selvaggia, donna più che intelligente, sia la prima a non credere a ciò che ha detto, tanto più che lei valorizza il suo corpo e la sua immagine. Sabrina ha alle spalle una carriera di 36 anni e noi del pubblico non ci facciamo incantare solo dalla bellezza. Se ci fa emozionare ancora, è perché ha trasmesso un anima bella e noi l’abbiamo capito”.

Matteo Valdambrini, diavolo di Prato a processo/ Accusa "Violenza sessuale su minori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA