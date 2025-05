IL CASO ROBERTO AMATULLI A LE IENE

Uno dei sedicenti guaritori più controversi del panorama italiano, Roberto Amatulli, continua a far parlare di sé, non solo perché era seguito da Giovanni Barreca prima della strage di Altavilla. L’ex parrucchiere di Bari, che si è autoproclamato pastore evangelico, sarà tra le persone richiamate da Le Iene Inside nella nuova puntata che è dedicata a truffe e furbetti, in quanto sostiene di compiere miracoli e di poter guarire le persone.

Di lui a marzo si era occupato il programma Rai “Farwest“, che era riuscito a intercettarlo, ma in provincia di Crotone. Il santone barese, che sui social si definisce “ministro di Cristo Gesù ripieno di spirito santo“, nel frattempo ha lasciato la Puglia per trasferirsi in Calabria con la sua prima adepta, Marianna, diventata nel frattempo sua compagna, da cui recentemente ha avuto un figlio.

Prima di diventare pastore, era parrucchiere, ma durante la pandemia Covid aveva mollato la sua attività per dedicarsi solo alla sua attività di evangelizzatore. Aprì i suoi canali social e non si è più fermato, facendo proseliti.

ACCERTAMENTI SU ROBERTO AMATULLI?

Infatti, il programma Rai è riuscito a raccogliere alcune testimonianze, quella di due donne, una è la mamma della compagna, l’altra una donna che sostiene di aver vissuto per 4 anni con la coppia. La prima non riesce a darsi pace per l’allontanamento della figlia, con la quale ha perso i contatti, ed è preoccupata per il futuro del nipote. Peraltro, gli altri figli di Marianna, nati dalla relazione con l’ex marito, sono stati affidati alla nonna, dopo che un tribunale ha deciso di toglierle la potestà genitoriale.

La nonna l’anno scorso ha chiesto aiuto a un’associazione (CeSAP), che ha presentato un esposto al garante dei minori della regione calabrese, chiedendo di attivare un’inchiesta sulle condizioni del neonato, tenendo informate le autorità competenti. Finora si erano perse le tracce di Roberto Amatulli, nonostante portasse avanti la sua attività via social, con riti e battesimi in acqua, celebrazioni varie.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, anche se non sta dando risposte sulle sue attività, Roberto Amatulli sarebbe finito nel mirino delle forze dell’ordine, che pare stiano conducendo accertamenti su di lui.