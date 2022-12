Roberto Angelini e Gabriele, ex compagno e figlio di Claudia Pandolfi/ “Cerco di…”

Chi è Roberto Angelini, l’ex compagno di Claudia Pandolfi

Roberto Angelini ha avuto una lunga storia d’amore con Claudia Pandolfi durata ben 10 anni, dal 2000 al 2010. Il musicista di Propaganda Live e Claudia hanno un figlio insieme, Gabriele, nato il 26 dicembre 2006. Quando il loro rapporto naufragò fu Roberto ad ufficializzare la rottura alla stampa: “Si, è finita. E’ stato un legame molto importante. Dieci anni sono tanti… adesso, comunque, i rapporti tra me e Claudia sono piuttosto buoni, soprattutto per il bene di nostro figlio”. Pare che il momento più critico sia stato quello in cui la Pandolfi è stata ricoverata in ospedale per un lungo periodo a seguito dell’aggressione di un fotografo. Proprio nel periodo in cui la Pandolfi fu ricoverata d’urgenza per quell’in­cidente col paparazzo circolarono voci di crisi nella coppia. I due non sono riusciti a salvare il loro rapporto. Entrambi hanno però mantenuto un rapporto civile per il bene del loro figlio.

Roberto Angelini aveva spiegato infatti che le cose non andavano più bene da tempo e che pertanto ognuno ha deciso di prendere una strada diversa. Anche la Panfolfi, su Tu Style, ha confermato di essere rimasta in buoni rapporti con Angelini, con cui fa ancora le vacanze insieme. Successivamente, nel 2011, l’attrice inizia una relazione con il collega Marco Cocci: il rapporto si conclude due anni dopo quando l’attore toscano viene paparazzato con un’altra. Dal 2014 Claudia Pandolfi è legata a al produttore e regista cinematografico, Marco De Angelis, con cui ha avuto il figlio Tito.

Gabriele è il figlio di Claudia Pandolfi nato dall’unione con Roberto Angelini. Claudia Pandolfi è stata una degli ospiti di oggi della trasmissione Da Noi a ruota libera con Francesca Fialdini. L’attrice sarà protagonista della nuova fiction dal titolo Un professore, in onda dal prossimo giovedì. Prima di passare alla piccola anticipazione, la Pandolfi ha risposto a qualche curiosità della padrona di casa. “Quando litigo con mio figlio? Cerco proprio di non farlo perché non voglio arrivare allo scontro”, ha ammesso Claudia. Ma come riesce a prevederlo? “Bisogna essere recettivi, tentare di non prevaricare sui figli. Con il figlio maggiore Gabriele soprattutto… lui mi ha detto di dirti che se devi parlare di lui devi parlare con lui”, ha scherzato.

In una precedente intervista a Verissimo, Claudia Pandolfi aveva dichiarato di non voler essere una mamma ingombrante: “Andiamo d’accordo. Lui va a scuola volentieri, va anche abbastanza bene, che è un equilibrio tra l’andare molto bene e l’andare in maniera pessima. Cerco di non essere una mamma ingombrante e finora non ho avuto bisogno di mettergli così tanta ombra addosso. Ho preferito fornirgli gli strumenti per gestirsi da solo”, ha rivelato.











