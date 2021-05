Roberto Angelini lascia Propaganda Live/ “Mi prendo una pausa, ho sbagliato”

“Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa”. É così, con poche e semplici parole e l’immagine di una chitarra riposta nella sua custodia che Roberto Angelini annuncia di lasciare, almeno momentaneamente, Propaganda Live. La decisione di allontanarsi dal programma del quale fa parte del cast fisso dal 2013, dalla prima edizione di Gazebo, andata in onda su Rai 3, arriva dopo le polemiche degli ultimi giorni, scatenatesi dopo un post da lui pubblicato lo scorso 13 maggio. In questo Angelini, con una foto in cui si mostrava con gli occhi lucidi, palesava la sua grande delusione per una denuncia alla Guardia di Finanza ricevuta da parte di una sua dipendente (Angelini è un ristoratore) che nel lungo sfogo ha inoltre definito una “pazza incattivita dalla vita”. Le parole di Angelini hanno scatenato una serie di polemiche che l’hanno poi costretto ad intervenire nuovamente.

Roberto Angelini si prende una pausa dopo le ultime polemiche: ecco cos’è accaduto

Se c’è chi ha insultato la donna in questione, tanti hanno invece criticato Angelini stesso per l’aver parlato di lavoro in nero: “A chi mi parla di “mai lavoro in nero” dico che sono d’accordo e ho sbagliato. – ha chiarito allora il musicista e ristoratore – E infatti pago. Ma sicuramente non è questo il luogo per approfondire. E insomma, tutto si risolverà nei modi e nelle sedi adatte.” A distanza di qualche giorno è però arrivato l’annuncio di volersi prendere una pausa. La frase “ripongo la chitarra nella custodia” ci porta a credere che non solo lascerà Propaganza Live – di cui è bandleader e protagonista musicale – ma anche che per un certo periodo non pubblicherà musica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Angelini (@bobangel)

