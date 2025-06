Conduttore radiofonico a tempo pieno, Roberto Arduini si è raccontato oggi a La Volta Buona nel merito del percorso forse più difficile e che – come lui stesso ha raccontato – in 40 anni non era mai riuscito a portare a termine. “Ero arrivato a pesare oltre 130 kg, non salivo più sulla bilancia… In circa un anno ho perso 50 kg”. Inizia così il racconto del conduttore che palesa tutta la sua soddisfazione per essere riuscito a coronare un suo personale desiderio.

Non è stato facile per Roberto Arduini trovare il modo per dimagrire, serviva una sorta di ‘click’ che però nei momenti più difficili tardava ad arrivare: “Come mi sentivo? C’era un rapporto di bugie che uno dice a sè stesso, non me ne rendevo nemmeno conto; i miei genitori si sgolavano per dirmi che era pericoloso per la salute e stavo esagerando ma quando mi dicevano queste cose era peggio. Io combatto con il peso da quando sono nato…”. Il conduttore radiofonico ha poi spiegato: “Stavolta ce l’ho fatta per la prima volta nella mia vita perchè è partita da me; mi sono iscritto in palestra e mi sono messo a dieta”.

Roberto Arduini a La Volta Buona: “Come ho perso 50 kg? I primi mesi con una dieta ‘fai da te’, poi…”

La curiosità di Caterina Balivo dopo il racconto di Roberto Arduini a La Volta Buona si è poi focalizzata sulla motivazione primordiale che lo ha portato a prendere le redini della sua condizione fisica e portare avanti con costanza il proposito di dimagrire. “Il click? Dovevo fare 40 anni e volevo arrivarci nel peso giusto, cosa che non ho mai fatto nella vita; stavolta ci sono riuscito, almeno per ora, perchè era solo un mio desiderio”.

Roberto Arduini ha anche raccontato di essere vittima di un paradosso, dopo aver perso peso, è stato sommerso di critiche sui social: “Sta succedendo da circa un mese. Mi dicono: ‘Mi piacevi di più prima’, oppure ‘Stai esagerando’…”. Lui, ovviamente, si è lasciato scivolare tutto e si è focalizzato sul percorso seguito in questi mesi: “Che dieta ho fatto? Da metà ottobre a gennaio ho fatto da solo. Mi sono gasato quando ho visto che il peso iniziava a scendere e poi, per non fare danni, sono andato anche da una nutrizionista che mi ha assegnato una dieta mediterranea”.

