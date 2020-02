Roberto Baggio compie oggi 53 anni/ Gli auguri di Inter e Juventus

Mondo del calcio in festa per Roberto Baggio: il Divin Codino compie oggi 53 anni e in tantissimi, tra club e colleghi, gli hanno voluto fare gli auguri. Fantasista che ha militato in società come Inter, Juventus e Milan, il talento di Coldogno si è laureato vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994 ed il suo palmares parla chiaro: due scudetti con Juventus e Milan, una Coppa Italia con la maglia bianconera e valanghe di riconoscimenti a livello individuale. Nel 2015 è stato inserito nella Walk of Fame dello sport italiano nella categoria Leggende, mentre nel 2011 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano nella categoria Giocatore italiano. Nel 2003 è arrivato il Golden Foot, mentre un anno dopo è stato inserito nella FIFA 100.

ROBERTO BAGGIO COMPIE 53 ANNI, GLI AUGURI SUI SOCIAL

Tantissimi gli omaggi sui social network ma non solo, a partire dalle parole di Giuseppe Pellicanò a Radio Bruno Toscana: «Quando Roberto Baggio e Borgonovo facevano gol, chiamavo Iachini per proteggere il vantaggio e lo mettevo davanti all’area: non passava più nessuno. Abbiamo vinto diverse partite così, fecimo un bel campionato, un grande rapporto con allenatore e staff nonché un’atmosfera splendida nello spogliatoio: le barzellette di Baggio erano famosissime. Anche i tifosi hanno capito che il passaggio alla Juve non fu un tradimento». Questo il tweet di Milan: «Buon compleanno Divin Codino, patrimonio del calcio! Tanti auguri, Roberto Baggio!». Così su Instagram Nicolas Frey: «Ho la fortuna è il privilegio di condividere con te una cosa che ci unirà per sempre… tanti auguri divin codino… vera leggenda». Infine, le parole di Maurizio Pistocchi: «Oggi compie 53 anni Roberto Baggio, il Campione di tutti».

🎂 | AUGURI Buon compleanno, Roby #Baggio: ti festeggiamo così, con una delle tue tante "pennellate" di classe 🎨





