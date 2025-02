Roberto Baggio festeggia 58 anni, gli auguri delle squadre del suo passato

Oggi 18 febbraio 2025 Roberto Baggio festeggia 58 anni e come ogni volta che ritorna questa ricorrenza il mondo del calcio, soprattutto quello italiano, torna a parlare di uno dei più grandi giocatori della storia della nazionale italiana, e sicuramente il migliore nel suo ruolo. Le prime società che hanno riportato gli auguri al Divin Codino, tramite profili social e comunicati sui siti ufficiali, sono quelle dove Baggio ha militato nei suoi anni di carriera e quindi Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia che hanno condiviso foto e video dei suoi numeri con le rispettive maglie e momenti iconici delle stagioni passate in quella piazza.

Nella sua carriera Roberto Baggio è riuscito a far innamorare numerosi tifosi di qualsiasi tipologia, quelli esigenti delle tre grandi squadre italiane, Juventus, Milan e Inter a quelli di piazze più piccole che lottavano per la salvezza Bologna e Brescia a tutti gli altri tifosi italiani che lo ammiravano con la maglia della nazionale. Ormai sono anni che è stato perdonato da tutta l’Italia per il rigore sbagliato a Pasadena durante il Mondiale americano del 1994 che è costato alla Nazionale la vittoria del suo quarto trofeo, arrivato poi 12 anni dopo nella spedizione tedesca di Marcello Lippi.

Roberto Baggio festeggia 58 anni, la vita del divin codino

Roberto Baggio festeggia 58 anni e per la prima volta potrà essere festeggiato anche dai tifosi sui social, infatti il più grande numero dieci della storia dell’Italia è sempre stato un calciatore atipico, non ha mai amato le feste o le luci della fama ma ha sempre preferito ritirarsi nella sua casa di campagna dove poteva dedicarsi alla meditazione e a stare con la sua famiglia lontano da sguardi indiscreti. Lo scorso anno però ha aperto per la prima volta un profilo su Instagram nel quale ha iniziato a postare momenti della sua vita corrente e della sua carriera passata come ricordi da condividere con i suoi tifosi.

Nella sua carriera Roberto Baggio ha raggiunto tantissimi traguardi, il più importante sicuramente la vittoria del Pallone d’Oro di France Football del 1993 oltre che un campionato italiano con la Juventus nel 1994-1995, un campionato italiano con il Milan l’anno successivo nel 1995-1996, una Coppa Italia nel 1994-1995 e una Coppa Uefa nel 1992-1993. Con la Nazionale non ha mai portato a casa grandi trofei ma si è dovuto accontentare di un terzo posto ai Mondiali di Italia ‘90 e un secondo posto nei Mondiali Usa ‘94.