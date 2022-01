Roberto Baggio, la moglie Andreina Fabbi e i figli Valentina, Mattia, Leonardo/ “C’è sempre stata”

Essere la moglie di un calciatore garantisce certamente non solo notorietà, ma anche vantaggi importanti nella vita di tutti i giorni. In una situazione come questa, però, diventa importante anche saper sostenere il proprio compagno nei momenti difficili che possono capitare nel corso di una carriera. E per chi gioca in una grande squadra diventa importante anche saper gestire al meglio la famiglia quando ci sono le trasferte e si è quindi costretti a gestire tutto in autonomia in prima persona. Ne sa qualcosa Andreina Fabbi, moglie di Roberto Baggio ormai da più di trent’anni e mamma dei suoi tre figli, Valentina, Mattia e Leonardo.

Il “Divin Codino”, così come veniva chiamato, è stato certamente uno dei campioni italiani più importanti, ma è sempre stato attento a tutelare la privacy sua e dei suoi cari. Anche i suoi figli riconoscono quanto i due siano legati, come aveva ammesso la figlia in un suo post su Instagram: “I miei genitori, 30 anni di matrimonio e 7 di relazione – aveva scritto Valentina -. Quando sono vicini ancora oggi sembrano due fidanzatini che amoreggiano. A volte mi chiedo se sono nata nell’epoca sbagliata, se in questo momento storico siano ancora possibili rapporti di intimità, di complicità che si supportino e si rispettino così. Un grande esempio di valori ormai antichi, che il nostro mondo sembra avere dimenticato o non sia in grado di far funzionare. Io li rispetto e li ammiro”.

Andreina, Valentina, Mattia e Leonardo Baggio: la famiglia di Roberto

Ora che ha ormai oppeso le scarpe al chiodo, Roberto Baggio si concede raramente a interviste e apparizioni in pubblico. Quando ne ha avuto la possibilità, però, ha riconosciuto quando sia stato importante il supporto della moglie in tutta la sua carriera: “Mia moglie e i miei figli ci sono sempre stati – aveva detto in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. Lo hanno fatto con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro. La condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c’erano. E ci sono ancora. Il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio”.

E il legame che unisce l’ex calciatore a sua moglie Andreina e ai suoi figli, anche ora che sono ormai cresciuti è quello di un tempo. L’ex talento di Caldoglio (Vicenza) ha infatti conosciuto la donna della sua vita nel lontano 1982, mentre si sono giurati amore eterno il 1° luglio 1989.



