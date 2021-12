Roberto Battiston/ “Ora lockdown per i non vaccinati per ridurre morti e casi gravi”

L’impennata di nuovi casi è impressionante,la soluzione potrebbe essere il lockdown per non vaccinati: senza mezzi termini Roberto Battiston ai microfoni de La Stampa. L’astrofisico, coordinatore dell’Osservatorio epidemiologico dell’Università di Trento, ha spiegato che fare previsioni attendibili è troppo complicato al momento, considerando che «la velocità di crescita è così alta». Nei prossimi giorni, ha spiegato, ci sarà una moltiplicazione di contagi che supererà di molto le aspettative del passato, toccando quota 100 mila infettati al giorno…

Nel corso del suo intervento, Roberto Battiston ha spiegato che la crescita dei casi positivi causati da Omicron è talmente rapida che potrebbe causare ben presto un’emergenza sanitaria. L’astrofisico ha rimarcato che in condizioni normali «si sarebbe sviluppata nel corso di molti mesi, ora accade in poche settimane». Necessario, dunque, prendere efficaci misure di contenimento…

ROBERTO BATTISTON: “ORA LOCKDOWN PER I NON VACCINATI”

A proposito delle misure di contenimento, Roberto Battiston ha preso ad esempio la Germania, dove hanno disposto un lockdown per i non vaccinati e nel giro del mese «hanno sensibilmente ridotto il numero di casi gravi e di decessi». Uno schema ideale per proteggere i cittadini a rischio perché non vaccinati e non penalizzare gli altri, poi Roberto Battiston ha citato un ulteriore elemento: «Il virus autoctono di Wuhan, a fine febbraio 2020, aveva un tempo di raddoppio rapidissimo, di 2-3 giorni. Per questo, all’epoca, per fermare i contagi si decise il lockdown. Ora, con la variante Omicron, è come se fossimo tornati in quella situazione, almeno per quanto riguarda l’infezione. Oggi, per fortuna, abbiamo i vaccini, che ci consentono di evitare il lockdown per chi è protetto e ha un decorso benigno della malattia, la grande maggioranza degli italiani, riservandolo solo a chi non è vaccinato e deve quindi essere protetto»

