Roberto Benigni a Sanremo 2020/ “Il Festival? Per me è come Pinocchio…”

Roberto Benigni a Sanremo 2020: l’ufficialità è giunta nelle scorse settimane e, questa sera, la notizia si concretizzerà con la presenza sul palco dell’attore toscano. Del resto, non è un mistero che Benigni sia molto legato al Festival della canzone italiana, come testimoniano alcune sue dichiarazioni recentemente rilasciate a “Che tempo che fa”, programma in onda su Rai Due e condotto da Fabio Fazio: “Eccome se ci vado. Sono io che preparo il Festival! Io sono la cosa sicura, Amadeus non so se verrà! Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola… È il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario”. Al momento non è stato rivelato l’argomento che Roberto Benigni tratterà sul palco del teatro “Ariston”: dovrebbe tuttavia trattarsi di un monologo della durata di 15/30 minuti, dunque di gran lunga inferiore rispetto a quello da 50 minuti che tenne in occasione dell’edizione 2011 della kermesse canora più amata e sentita del Belpaese, narrando la storia dell’Unità d’Italia. Senza scordare la sua conduzione nel 1980 con Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi e le sue apparizioni matuziane datate 2002 e 2009.

ROBERTO BENIGNI: HA APPENA VINTO UN PRESTIGIOSO PREMIO ALLA CARRIERA

Roberto Benigni è tra i grandi protagonisti di Sanremo 2020, dunque, a conferma di un periodo davvero magnifico per lui; recentemente, infatti, l’interprete ha ricevuto a Parigi il “Premio alla Carriera” dei Prix Lumières, prestigioso riconoscimento assegnato dall’Académie des Lumières, la cui giuria annovera critici internazionali. In occasione della cerimonia di consegna, Roberto Benigni ha asserito: “Grazie, ecco il mio cuore, ve lo regalo, potete farne ciò che volete. È magnifico ricevere questo premio nel paese che è il tempio del cinema e che crea nella gioia la cultura”. Il 67enne di Castiglion Fiorentino, peraltro, non è soltanto dotato di un’incontrovertibile intelligenza, ma ha anche regalato, attraverso i suoi personaggi cinematografici, aforismi divenuti celebri e rimasti impressi nella storia del nostro Paese. Un esempio? “Siate felici! E se qualche volta la felicità si scorda di voi, voi non vi scordate della felicità”. Oppure: “O sei innamorato, o non lo sei. È come la morte… o sei morto, o non lo sei: non è che uno è troppo morto! Non c’è troppo amore, l’amore è lì, non si può andare oltre un certo limite e quando ci arrivi, a questo limite, è per l’eternità”. E ancora: “Per essere felici deve bastare poco. Non deve essere cara la felicità! Se è cara non è di buona qualità” e “L’unica maniera per realizzare i propri sogni è svegliarsi”. E Roberto Benigni ha sempre tenuto gli occhi spalancati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA