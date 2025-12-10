Roberto Benigni, chi è il premiato attore e premio Oscar con La vita è bella: origini, incidente, e omaggio a San Pietro, moglie Nicoletta Braschi e figli

Chi è Roberto Benigni: genitori, premio Oscar con La vita è bella e grave incidente

Roberto Benigni torna a fare il padrone di casa su Rai1 per una sera, il noto attore toscano e vincitore del Premio Oscar con il film La vita è bella sarà di scena con Pietro-Un uomo nel vento. L’artista più volte nel corso degli anni si è raccontato, soffermandosi sui tanti episodi speciali di un’esistenza che gli ha dato tanto, tra colpi di scena, sorprese, vittorie, qualche boccone amaro e decisioni forti. Di umili origini con un rapporto molto intenso e profondo con i genitori, Benigni è nato nel 1952, uno maschio con tre sorelle: Bruna, Albertina ed Anna. Dopo il diploma in Ragionieria, Benigni si concentra sulla sua più grande passione: la recitazione nella quale si contraddistingue sin da subito per ironica e scarcasmo.

Nel 2018 Roberto Benigni è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava in Sardegna, tra La Maddalena e Palau, insieme alla moglie Nicoletta Braschi e ad alcuni amici. Erano su un gommone quando, per una manovra sbagliata, l’attore sarebbe scivolato dal mezzo, cadendo rovinosamente. Dopo essere tornati a terra, il comico è stato trasportato all’Ospedale di Sassari. Roberto Benigni ha parlato in una recente intervista concessa nelle ultime ore al Corriere della sera, soffermandosi sul progetto in Rai direttamente dalla Capitale, da San Pietro: “Pietro ci somiglia profondamente. È proprio come noi. La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride” ha raccontato il comico e regista riguardo al Santo che sarà trattato e raccontato in una maniera inedita nel nuovo show del primo canale.

Roberto Benigni e i figli mai avuti dalla moglie Nicoletta Braschi

La vita di Roberto Benigni è stata segnata da un grande amore, quello con Nicoletta Braschi, sposata a inizio anni ’90 e con la quale ha condiviso tutto, gioie, dolori, soddisfazioni, punti alti e bassi, senza nascondersi. I due non hanno mai avuto figli anche se Benigni non ha mai voluto rompere il silenzio e svelare la verità sulla questione, mentre la Braschi ha ammesso di non aver mai coltivato un senso di maternità e proprio per quello non ha mai allargato la famiglia con il compagno di vita. I due però si sono realizzati lo stesso, mettendo su una casa di produzione e tanti altri progetti professionali, trovando la felicità