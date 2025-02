Comico amatissimo dal pubblico italiano e attore eccezionale, Roberto Benigni è ormai considerato come i migliori interpreti del mondo dello spettacolo. La sua fama desta molte curiosità, tra cui quelle sulla sua famiglia e non solo. Il fan si domandano spesso perchè Roberto Benigni non ha avuto figli nonostante la splendida relazione che lo lega da ormai 25 anni con la moglie Nicoletta Braschi che con lui ha recitato in tantissimi film, ad esempio ne La Vita è Bella e La Tigre e la Neve.

Del resto Roberto Benigni è diventato un po’ il padre adottivo di Giosuè nel celebre film sulla Shoah ed è strano pensare che nella vita non sia mai diventato papà. Eppure è così. In un’intervista, Nicoletta Braschi ha voluto finalmente spiegare i motivi di questa scelta, dando al pubblico alcune informazioni su come i due vivono la loro ventennale storia d’amore e da cosa nasce la decisione di non fare figli. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sulla loro relazione e qualche segreto su Roberto Benigni.

In tutti questi anni Roberto Benigni non ha mai voluto dichiarare come mai ha deciso di non avere figli durante la sua vita. In un’intervista, la moglie Nicoletta Braschi si è però espressa in merito, dicendo di non riuscire a vedersi come madre: “”Sto bene così. Probabilmente non ho il senso materno“. Parole sicure, di chi ha ben chiare le proprie emozioni e quello che sente. Oltretutto, da poco tempo si è vociferata una presunta separazione della coppia e i fan sono andati subito in allarme. In realtà i due hanno semplicemente diviso le loro strade lavorative, scegliendo percorsi diversi.