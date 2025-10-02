Roberto Benigni beccato alla guida senza cintura e mentre parla al telefono: il video che lo incastra è diventato virale e ha scatenato i commenti del web!

Roberto Benigni è tornato al centro dell’attenzione e, questa volta, non per uno dei suoi celebri monologhi e spettacoli televisivi che lo hanno reso negli anni a tratti unico nel suo genere. Il comico e attore, questa volta, ha fatto parlare di sé non per la sua carriera ma per un episodio che ha generato non poco rumore sui social, scatenando diverse polemiche e reazioni da parte del web.

Nello specifico, l’attore è stato pizzicato in una strada trafficata di Roma alla guida di una Smart, ma senza cintura e mentre parla al telefono. Ad “incastrarlo” è stato il video di un altro automobilista, che è riuscito a filmarlo cogliendolo sul fatto e successivamente condividendolo su TikTok, rendendolo virale non solo sulla popolare piattaforma social ma anche in rete.

Nel video, in particolare, si vede Benigni intento a chiacchierare al telefono; con la mano sinistra regge il cellulare all’orecchio mentre con la destra il volante, il tutto senza cintura. Un episodio che ha generato una vera e propria ondata di commenti social.

Roberto Benigni, le reazioni del web tra sdegno e ironia

L’episodio che ha visto coinvolto Roberto Benigni ha scatenato diversi commenti negativi; molti utenti, tra social e web, hanno infatti fatto notare le diverse infrazioni al codice della strada, dalla guida senza cintura a quella con il cellulare in mano e senza l’utilizzo di auricolari. Inoltre, nel video si sentono diverse persone urlare il suo nome con l’obiettivo di ricevere un saluto; l’attore ha però ignorato le loro richieste continuando a parlare al telefono.

Episodio, anche questo, che ha scatenato le polemiche dei fan. Ma, tra tanti commenti negativi, spunta anche qualche ironico post sulla vicenda, come un utente che su X ha condiviso il video in questione scrivendo: “Benigni nel suo nuovo spettacolo “Il Codice della Strada più bello del mondo”“.