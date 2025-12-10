Le anticipazioni dell'evento mondiale dedicato a Pietro - Un uomo nel vento a cui Gesù affidò la sua Chiesa e raccontato da Roberto Benigni.

Dopo aver raccontato La Divina Commedia e i Dieci Comandamenti, Roberto Benigni, in un evento mondiale trasmesso dal cuore del Vaticano, racconterà la figura di San Pietro in una serata unica dal titolo “Pietro – Un uomo nel vento”. Un appuntamento imperdibile per tutti e che Raiuno trasmette in prima serata e che ha come protagonista indiscusso l’attore e regista toscano che si trasforma in oratore per portare a conoscenza di tutti la storia di Pietro come uomo e come persona a cui Gesù scelse di affidare la sua chiesa diffondendo la sua parola in ogni parte del mondo.

Un uomo, un pescatore, un rappresentante della Chiesa che ha contribuito a diffondere quella che è stata la parola di Gesù che ha vissuto personalmente, non senza avere dubbi e timori. con la sua capacità dialettica, Benigni affronta così un un viaggio incredibile portando con sé tutti i telespettatori di Raiuno.

Pietro – Un uomo nel vento: il racconto di Roberto Benigni

Roberto Benigni, per la prima volta, conduce uno spettacolo sul primo Papa raccontando la sua storia da u8n luogo unico come il cuore del Vaticano. L’attore e il regista toscano entra nella Città del Vaticano per raccontare la vita, personale e religiosa, dell’uomo che ha ereditato direttamente il ruolo di papa da Gesù. Un evento unico quello confezionato da Benigni che torna ad essere protagonista della prima serata di Raiuno per una prima mondiale che, sin dal lancio del promo, ha scatenato la curiosità di tutti.

Studiando e raccontando Pietro, Benigni ha dichiarato di essersi innamorato di lui perché ha capito che il primo Papa è stato come tutti gli uomini: piange, sbaglia, corregge i suoi errori, fraintende e cerca di prendere la decisione giusta seguendo il cuore e la testa. Un evento unico, dunque, quello che Raiuno trasmette in diretta televisiva, a partire dalle 21.40 e in diretta streaming tramite Raiplay.